Places de marché en ligne – TX Group crée une coentreprise pour ses portails spécialisés Le groupe de médias zurichois a annoncé mardi la création de «l’une des plus grandes entreprises numériques de Suisse». Cette joint-venture sera spécialisée notamment dans l’immobilier et les services financiers.

La nouvelle coentreprise de TX Group a pour objectif d’entrer en Bourse. KEYSTONE/Christian Beutler

TX Group, La Mobilière, Ringier et General Atlantic ont créé une coentreprise dans l’immobilier, les véhicules, les services financiers et les places de marché. L’éditeur diversifié zurichois contrôlera 31% du capital-actions de cette joint-venture, qui sera «l’une des plus grandes entreprises numériques de Suisse», a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. À terme, la nouvelle entité a pour objectif d’entrer en Bourse.

Par ailleurs, TX Group a signé un bon résultat semestriel, renouant avec la rentabilité grâce à la reprise économique, la croissance des offres numériques et une gestion particulièrement stricte des coûts. La situation sur le marché de la publicité et du placement est en revanche restée tendue, mais ce segment devrait rebondir au deuxième semestre.

Le chiffre d’affaires a progressé de 5,1% à 453,3 millions de francs. Le groupe a retrouvé les chiffres noirs à l’opérationnel, le résultat d’exploitation (Ebit) s’étant établi à 15,4 millions, contre une perte opérationnelle de 107,5 millions il y a un an. Parallèlement, le bénéfice net s’est inscrit à 21,2 millions, contre une perte nette de 109,4 millions auparavant.

ATS

