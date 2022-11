Elon Musk vient de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Pourtant, le paysage de l’information, notamment des nouvelles quotidiennes, est marqué par des tendances négatives (source: rapport 2022 du Reuters Institute for the Study of Journalism): baisse des usages des médias traditionnels, baisse de l’intérêt pour les informations, faible confiance dans les médias, hausse des comportements visant à éviter les nouvelles. Dans ce paysage, quelle est la place de Twitter?

Parmi les réseaux sociaux, Twitter est loin derrière Facebook ou YouTube en termes d’usages. Les proportions d’usagers des réseaux sont cependant très variables selon les pays. Seulement 9% des personnes utilisent Twitter pour l’information (Facebook: 40%) en Europe, 16% en Amérique latine (Facebook: 57%) et 34% en moyenne pour le groupe Kenya-Nigeria-Afrique du Sud (Facebook: 59%). Ces chiffres correspondent à des centaines de millions de personnes! Par ailleurs, au Royaume-Uni, Twitter est devenu le réseau social préféré de la génération des 18-24 ans pour les nouvelles. Et surtout, Twitter «reste extrêmement influent auprès des journalistes et des hommes politiques» (Reuters Institute). In fine, Twitter a un poids majeur dans la formation et la diffusion de l’information, et même des idées au sens large.

Alors, doit-on être enthousiaste et suivre Elon Musk qui, à peine Twitter racheté, a tweeté «l’oiseau est libéré»! Mais le Commissaire européen Thierry Breton a immédiatement répliqué: «En Europe, l’oiseau volera selon nos règles européennes.»

«Nos sociétés digitales semblent égarées et dans une vaine quête de recherche du (bon) sens perdu…»

Elon Musk a ensuite explicité sa position. Selon lui, Twitter est important pour la civilisation. C’est un carrefour digital, devant accueillir de nombreux points de vue, sans violence. L’objectif est aussi de faire de Twitter «la plateforme de publicité la plus respectée dans le monde», la publicité pouvant nous ravir, nous divertir et nous informer. Le tout sous l’égide d’un conseil de modération du contenu, conseil à mettre en place…

Garantir une grande liberté d’information, une large diversité d’opinions, éviter les excès et la haine, tout en valorisant l’espace publicitaire, semble séduisant. Mais l’équation ne serait-elle pas sans solution? D’autant que les polémiques sont incessantes. Par exemple, récemment, le «New York Times» et Elon Musk se sont mutuellement accusés. Les termes de «false news» et «fake» étant utilisés!

Le rachat de Twitter met donc en lumière les enjeux d’une société traversée par des courants discordants, souvent manichéens. Des blocs d’opinion monolithique s’arrogent une sorte d’exclusivité informationnelle et prétendent détenir la vérité; ils excommunient toute information divergente, qualifiée parfois facilement de «fake», fausse, diabolique ou encore complotiste. Au contraire, le défi est de promouvoir des débats sans haine entre des groupes d’opinions différentes. En fait, on renoue ici avec les principes de responsabilité sociale des médias énoncés en 1947 par la Commission Hutchins. Ce n’est rien d’autre que la recherche d’un journalisme et de médias reflétant tous les points de vue et fournissant une information de qualité.

Cependant, l’équation de Twitter semble impossible pour une double raison. D’une part ce qui était envisageable pour des journaux se situant à une échelle géographique limitée est presque hors de portée quand la résonance d’un tweet, sans aucun filtre préalable, peut être instantanée et mondiale! D’autre part nos sociétés digitales semblent égarées et dans une vaine quête de recherche du (bon) sens perdu…

