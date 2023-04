Réseaux sociaux – Twitter supprime les mentions «affilié à l’État» pour les médias Plusieurs comptes de médias qui portaient auparavant cette mention controversée ne l’ont plus. Cette suppression intervient au même moment que la mise en place des nouveaux badges bleus payants.

Plusieurs médias ont décidé de quitter la plateforme pour protester contre ces mentions. JEFF CHIU

Twitter a notamment supprimé les mentions «média affilié à l’État» et «média financé par des fonds gouvernementaux» des pages de grands médias comme l’américain NPR ou le canadien CBC. Outre NPR et CBC, l’agence officielle chinoise Xinhua (Chine nouvelle) ou le russe RT ne portaient plus cette mention à 6h00 GMT.

«Les médias affiliés à un État sont définis comme des médias dont le contenu éditorial est contrôlé par cet État par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d’un contrôle sur la production et la distribution», pouvait-on lire sur le centre d’aide de Twitter.

«Les organisations de médias financées par un État et dotées d’une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume-Uni ou NPR aux États-Unis, ne sont pas définies comme des médias affiliés à un État aux fins de cette politique», poursuivait ce texte.

Plusieurs médias, à l’instar de NPR la semaine dernière ou de la radio publique suédoise Sveriges Radio (SR) cette semaine, avaient décidé de quitter la plateforme pour protester contre ces mentions, rajoutées dans le cadre de la nouvelle politique déployée par la plateforme depuis son rachat par Elon Musk.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.