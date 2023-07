Cette maladresse liée au changement de compte @X n’est pas la seule manœuvre bâclée par le réseau social dans sa phase de repositionnement. Selon Reuters, la décision du milliardaire Elon Musk de rebaptiser Twitter «X» pourrait s’avérer compliquée sur le plan juridique car des entreprises telles que Meta et Microsoft possèdent déjà des droits de propriété intellectuelle sur la même lettre.

Comme le rapporte NBC News, la société n’a pas non plus obtenu l’autorisation de la ville de San Francisco pour retirer l’affichage de Twitter sur le bâtiment, ce qui a contraint la police à interrompre les travaux.

À ce jour, le site web et l’application du réseau social ne sont pas non plus entièrement mis à jour. Bien qu’arborant désormais un «X», ceux-ci invitent toujours les utilisateurs à «Rechercher Twitter» ou à cliquer sur un bouton pour «Tweeter».