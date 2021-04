Innovation pour les paraplégiques – Twiice, l’exosquelette tout-terrain La start-up vaudoise avait déjà conçu une structure modulaire d’assistance à la marche remarquée. Une variante permet aujourd’hui à un paraplégique de faire du ski de randonnée. Et demain? Christophe Pinol

L’édition ski est née sous l’impulsion de l’Yverdonnois Martin Loos, paraplégique depuis dix ans. DR

En 2015, Twiice, jeune pousse de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), entamait le développement d’un exosquelette, connu sous le nom de Twiice One, destiné à permettre à un paraplégique de retrouver la capacité de marcher et de se déplacer dans toute une série de configurations.

Sa particularité? Une structure faite sur mesure, capable, donc, de s’adapter à la morphologie de chacun, mais aussi à des activités bien précises. Comme le ski de randonnée, aujourd’hui possible grâce à Wiite, déclinaison du premier modèle.

Aujourd’hui, le rêve de Tristan Vouga, docteur en robotique endossable et instigateur du projet, est sur le point de voir le jour. D’ici à l’an prochain, Twiice One devrait enfin être disponible en Suisse pour le grand public. Et ce dans une configuration unique au monde pour ce type d’appareils: à la location.