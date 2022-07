Texas – Tuerie d’Uvalde: une vidéo montre la lente réponse policière Une vidéo révélée mardi montre comment la police a attendu 74 minutes avant d’intervenir contre un tireur qui, le 24 mai, a tué 19 enfants et deux enseignantes dans une école du Texas.

Vue aérienne de l’école d’Uvalde, au Texas. AFP

Les images, filmées par des caméras de surveillance, un portable et la caméra embarquée d’un agent, ont été mises en ligne par le journal Austin-American Statesman et la chaîne de télévision KVUE. Réclamées par les proches des victimes mais jamais rendues publiques par les autorités, elles sont accablantes pour les forces de l’ordre, dont l’action a été qualifiée «d’échec absolu» par le directeur de la santé publique du Texas, Steven McCraw.

Pendant près d’une heure et quart, on voit des dizaines d’agents arriver, de plus en plus lourdement armés, sans qu’aucun n’entre dans la classe où le tireur s’est retranché avec ses petites victimes.

Le film débute avec l’arrivée de ce jeune homme de 18 ans, qui écrase son véhicule près de l’école primaire Robb d’Uvalde. Deux personnes se portent à son secours et sont accueillies par des tirs. Alors qu’elles repartent en courant, on le voit progresser vers l’établissement.

Le film est accompagné d’un extrait de l’appel d’urgence passée par une employée à 11 h 32, qui crie aux enfants «allez dans vos classes».

À 11 h 33, le tireur entre de manière quasi nonchalante dans l’école, glisse même une mèche derrière son oreille en tenant son fusil d’assaut pointé vers le sol. Un jeune garçon apparaît alors à un angle du couloir, s’apprête à le suivre, quand il le voit pointer son arme vers une salle et ouvrir le feu.

À partir de là, les détonations s’enchaînent rapidement pendant trois minutes, jusqu’à l’arrivée des premiers policiers à 11 h 36. Ils sont au moins huit, avec des armes de poing et des gilets pare-balles. Ils s’avancent d’abord vers la classe, des détonations résonnent et ils se replient au bout du couloir.

Gel hydroalcoolique

Trente-six minutes plus tard, ils sont toujours au même endroit, mais ont été rejoints par d’autres policiers équipés de fusils, de boucliers pare-balles et même parfois de casques. Ils sont au moins une vingtaine, originaires de différentes unités, mais n’entrent toujours pas dans la salle de classe. Détail troublant, à 12 h 30, l’un d’eux se sert en gel hydroalcoolique à un distributeur accroché au mur.

À 12 h 50, des tirs résonnent. Une équipe a finalement abattu le tireur. Le film s’arrête.

Shannon Watts, fondatrice de l’organisation Moms Demand Action, qui milite pour des régulations plus strictes sur les armes à feu, l’a commenté sur Twitter. «La police en tenue de combat attend dans le couloir de l’école et s’arrête même pour prendre du gel hydroalcoolique alors que les enfants et les enseignants se font massacrer!» s’étrangle-t-elle en demandant plus de transparence sur les défaillances de la police.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment par le ministère de la Justice, mais leurs conclusions n’ont pas encore été rendues.

AFP

