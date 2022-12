Cyclisme – Tudor et Cancellara recrutent large en Suisse (romande) pour 2023 La nouvelle formation menée par Fabian Cancellara, qui évoluera dans la classe des UCI ProTeams, a dévoilé son alignement 2023, qui fait la part belle aux Romands. Une équipe de développement pédalera également au niveau continental. Robin Carrel

L’équipe suisse au complet. ©Tudor / Jess Hoffman

Cette équipe suisse a donné de la place aux cyclistes du cru - huit nationalités différentes dans le groupe, huit Suisses - y compris aux Romands, au nombre de quatre. Lundi, la Tudor Pro Cycling Team a annoncé son «peloton» de vingt éléments pour la prochaine saison et quelques jolis noms y apporteront leur expérience. Le but? Effectuer une grosse saison en 2023, afin de toucher au rêve de pouvoir disputer les plus grandes courses au monde l'année prochaine. Ambitieux, mais pas totalement fou.

En fin de contrat avec la Groupama-FDJ, Sébastien Reichenbach (33 ans) sera le vétéran de cette formation et le capitaine de route d'une ribambelle de jeunes aux dents longues. Son «compatriote» valaisan Simon Pellaud (29 ans) a aussi signé avec Tudor. Celui qui a couru au sein du World Tour sous les couleurs de la Trek-Segafredo, en 2022, tentera de se refaire la cerise dans une équipe qui siéra mieux à ses envies de grandes envolées lyriques à l’avant du peloton.

Le Jurassien Yannis Voisard (24 ans) sera l'un des grimpeurs à suivre au sein de cette escouade et sera aligné aux côtés d'un Vaudois: le frais champion de Suisse Robin Froidevaux (24 ans). Le spécialiste de la vitesse, de Saint-Saphorin-sur-Morges, tentera de montrer ses talents sur la route au haut niveau, lui qui avait découvert le Tour de Suisse, pas forcément dans les meilleures dispositions (commotion) l'été dernier.

Froidevaux ne sera pas le seul coureur de Tudor à courir l'Europe et le monde, la saison prochaine, avec un maillot distinctif. Dans l'effectif de la troupe de Cancellara, on trouve, en effet, le champion de Suède de la course en ligne Lucas Eriksson (26 ans), le champion du Danemark Alexander Kamp (28 ans) et le Bernois Joel Suter, porteur du maillot à croix blanche du contre-la-montre et qui sort d'une saison instructive chez UAE Emirates, aux côtés de Marc Hirschi et de Tadej Pogacar. Le champion de Suisse M23 Nils Brun sera aussi de la partie.

Les autres coureurs dont l'engagement a été officialisé lundi forment un sacré panachage. On y trouve le St-Gallois Tom Bohli (29 ans, ex-Cofidis), le Lucernois Roland Thalmann (29), le Danois Sebastian Changizi (22), le puncher français Aloïs Charrin (22), les Néerlandais Arvid De Kleijn (28), Maikel Zijlaard (23) et Rick Pluimers (21), le Suédois Jacob Eriksson (23), l'Allemand Mika Heming (22), le Tchèque Petr Kelemen (21), ainsi que les Luxembourgeois Arthur Kluckers (22) et Luc Wirtgen (24).

L'équipe de développement permettra aux jeunes Suisses d'avoir un avenir en sortant des juniors. Parmi les treize éléments de ce «centre de formation» de Tudor, sept Helvètes ont été engagés pour 2023: Elia Blum, Fabian Weiss, Arnaud Tendon, Robin Donzé, Tim Rey, Joel Tinner et Jonas Müller. A part Blum, tous ont moins de vingt ans.

Tout ce petit monde sera commandé par Ricardo Scheidecker, un ancien coureur portugais qui a notamment occupé le poste de directeur technique et du développement au sein de la Quick-Step Alpha Vinyl. L'ancien pro allemand Sebastian Deckert (ex-DSM) sera pour sa part l'entraîneur en chef.

