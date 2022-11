J’ai adoré le Brésil dès l’enfance. Sans raison ni pourquoi. Je n’ai pas le moindre lien avec ce pays, mais il me semblait vert et or comme dans sa légende, ce qui se révèle assez faux, d’ailleurs: il est plutôt rouge et noir, genre maillot du Flamengo, club de futebol le plus populaire du pays. Surtout, je ressentais sans la comprendre alors une histoire dansante et métissée, difficile mais exaltante, quelque chose d’un paradis. La langue dansait. Les joueurs de la Seleçao semblaient danser. La fille d’Ipanema avait sûrement dû danser, elle aussi.

J’ai été triste pour le Brésil, dès la sortie de l’enfance. Car ce que j’en rêvais existait, un tout petit peu, mais apparaissait évidemment comme autant de clichés, ridicules parfois, caricatures, cartes postales aux tons exotiques signées Stefan Zweig ou Elis Regina. Lorsque j’avais la chance d’y voyager, je conservais tout de même mes deux sentiments côte à côte, je m’y accroche encore, je crois. Ce drôle de bonheur de plage, et la dureté sociale et raciale absolue. Ce sentiment de folie heureuse et, en même temps, de violence endémique. C’est un pays si immense, aux rythmes et histoires infinis de complexité, à qui on prédit depuis toujours cet avenir grandiose de puissance sud-américaine neuve, jeune, forte comme la forêt amazonienne. C’est sans cesse repoussé, plus tard, puis renvoyé dans les collines de tôle ondulée, encore une génération, vous verrez. Au moment des Jeux olympiques, en 2016, j’ai de nouveau imaginé Rio de Janeiro triomphante, changée non seulement en plus stupéfiante baie du monde, ce qu’elle est déjà, mais en cidade enfin sur le chemin de rester maravilhosa: moins de cruauté, plus de partage.

Je suis inquiet pour le Brésil, ce matin loin de l’enfance. Cette mode grotesque qui monte partout, de Washington au Covid, de São Paulo à Minsk, des hackers russes aux trolls de partout, consistant pour le camp qui pressent sa défaite à déclarer avant même de voter que tout est truqué: les machines, les médias, les résultats, la vérité. C’est un poison, un curare lent qui s’insinue et corrode les démocraties aussi sûrement que la corruption. Il suffira peut-être de quelques goals au Qatar pour calmer ce feu, mais ce n’est pas sûr, en ce continent si habitué aux coups d’État que la rue en vient à les réclamer.

J’ai cru au changement, au Brésil, quand Lula était aux affaires. Il y a mille désaccords ou zones d’ombre avec lui. Mais il avait sorti en huit ans 30 millions de citoyens de la pauvreté, avant que Bolsonaro ne les y renvoie avec un cynisme absolu. Lula, qui n’a plus peur de mourir à force de ressusciter, pourra-t-il être après avoir été? L’ancien métallo ressemble à ce Brésil sans cesse recommencé, qui dit «tudo bem» non pour signifier que tout va bien, mais qu’une espérance demeure.



