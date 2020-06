Crimes sexuels et omerta – «Tu n’es pas seule»: les Albanais mobilisés contre les violences sexuelles Déterminée à mettre fin à la loi du silence après les viols subis par une adolescente, la jeunesse albanaise manifeste et exige justice. Marion Dautry Belgrade

Des milliers de jeunes Albanais crient leur colère contre les crimes sexuels et des traditions ancestrales qui blâment les victimes. Tirana, 4 juin 2020. (Photo by Gent SHKULLAKU / AFP)

Faire changer la honte de camp. Les organisateurs des manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes à Tirana et dans d’autres villes albanaises depuis le 4 juin réclament justice contre les violences sexuelles et la fin des normes patriarcales. Le message pour les victimes est clamé haut et fort sur les pancartes, dans la rue et sur les réseaux sociaux: «Tu n’es pas seule.»