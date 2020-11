Dariusgate – «Tu es davantage pris au sérieux si tu es un mec en chemise» Plusieurs nouveaux témoignages dénoncent la culture d’entreprise de la radio et la télévision publique de la RTS; «patriarcale et machiste».

Des employes de la Radio Television Suisse (RTS) manifestent au pied de la tour de la RTS pour denoncer management de l’entreprise, ce lundi 2 novembre 2020 a Geneve. Environ 50 personnes se sont rassemblees lundi apres-midi au pied de la tour de la RTS, a Geneve, pour demander un changement immediat de la culture de management de l’entreprise. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Des témoignages, recueillis par Le Matin Dimanche après les révélations de cas de harcèlement sexuel et de mobbing à la RTS, pointent la culture d’entreprise de la radio et la télévision publique; «une génération patriarcale et machiste».

Au départ, il y a une bande de jeunes garçons journalistes à l’humour militaire, raconte un ancien collaborateur dans le journal. Au fil des années, ils prennent des responsabilités et restent copains. Et puis la situation bascule et devient clanique.

La structure pyramidale de la RTS, avec autant de chefs, complique la gestion. «Il est vrai que, dans la hiérarchie, ce sont plutôt des hommes blancs quinquagénaires», indique une journaliste. «Au quotidien, tu es davantage pris au sérieux si tu es un mec en chemise. On a l’impression de parler d’un monde révolu, mais c’est la réalité».

ATS/NXP