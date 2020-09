La Bâtie – Festival de Genève – «Tu conduis un dessin», séance d’hypnose à bord d’une BMW gros calibre L’artiste argentin Lisandro Rodriguez trace à distance un paysage sensoriel qui se découvre à moto. Révélateur. Katia Berger

Le crayon d’une moto levé en surplomb de la Jonction. DR

Vous êtes cinq. Cinq à vous unir au gré d’une trajectoire. Il y a d’abord le concepteur du projet, l’artiste Lisandro Rodriguez, qui pilote à distance, depuis sa ville de Buenos Aires où le danger du Covid le retient. Il y a l’écrivain dont la motoperformance «Tu conduis un dessin» se nourrit, John Berger, qui comparait, dans «Le Carnet de Bento», l’acte de traverser un paysage en Honda avec celui de le crayonner sur papier. Vient ensuite le motard en chair et en os, dépêché gracieusement, pour les représentations de La Bâtie, par les clubs BMW Genève ou Generation2Motards – Christophe, dans le cas de votre dévouée, vendredi à la générale. Comment ne pas inclure ensuite le bolide lui-même, sa ligne, sa puissance, son chant, le moelleux de son siège ou son pare-brise automatique. Enfin il y a vous, passager et néanmoins acteur, cosignataire d’un pacte de confiance au point de départ de la course, et sujet d’une expérience des plus singulières. Ensemble, tous les cinq, vous allez vous fondre dans une intimité folle deux heures durant.