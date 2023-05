Du vent dans les palmes 1/12 – «Tu as eu un billet pour le Scorsese?» C’était la question du jour, mais tout le monde n’y a pas répondu par la positive. Pascal Gavillet

Les casquettes de la boutique du festival. PGA

Ces casquettes sont en vente à la boutique du festival. Avec des tee-shirts, des crayons, des bloc-notes, des stylos, et toutes sortes de gadgets plus ou moins sympas que les festivaliers s’arrachent, à en juger par la queue qu’il faut faire avant d’accéder à la caisse. J’y vais uniquement pour y acheter le catalogue print du festival, qu’il est préférable de précommander en ligne, vu le peu d’exemplaires imprimés.

Cette année, il est épais et très lourd. En même temps, les quotidiens cannois sont déjà nombreux et le festival n’aura jamais autant produit de revues de luxe que cette année. Non, le numérique n’a pas encore tout détruit.

Sauf peut-être les espoirs d’une spectatrice de 50 ans, que je croise à l’accueil de la Quinzaine des cinéastes, où je passe chercher, là aussi, le catalogue print. La dame n’est pas contente et le fait savoir. Le motif? Elle a voulu réserver pour des séances en ligne et cela affiche complet. Le ton monte, elle perd son calme et s’en va, à la limite de faire un doigt d’honneur en mode La Zarra à l’Eurovision (en moins classe).

Juste après, on me demande si j’ai eu un billet pour le Scorsese. Question la plus récurrente de ce mardi 16 mai depuis l’aurore. C’est même la seule qu’on nous pose aujourd’hui. Alors la réponse est oui et les bons badges presse ont même pu encore réserver leur place quelques heures après l’ouverture des hostilités. Demain, on se battra pour Almodovar. Où là, c’est vraiment complet.

