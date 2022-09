Lettre du jour – Tu as décomplexé le sport suisse Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Genève, 18 septembre

Cher Roger, nous nous sommes rencontrés qu’une seule fois. C’était lors d’une discussion en groupe à la sortie d’un avion en septembre 2000 à l’aéroport de Sydney. Bien entendu, tu ne t’en souviens pas et cela n’a aucune importance. De plusieurs années ton aîné, je t’ai trouvé à cette occasion très désinvolte, notamment à l’égard de ton entraîneur. Pour moi, les Jeux olympiques constituaient le point culminant ultime de ma modeste carrière alors que pour toi, il ne s’agissait que des prémices d’une fabuleuse épopée.

À Sydney, où j’ai vu plusieurs de tes matches, tout le monde pressentait ton génie, mais il était encore trop parasité par tes émotions pour te permettre de remporter une médaille. Comme tout le monde, j’ai suivi ensuite tes multiples exploits. Même si je ne suis pas de ceux qui usent de tous les superlatifs pour un joueur de tennis, il faut bien admettre que personne n’avait jamais atteint ce degré d’élégance et de félinité dans ses coups.

Tous ont aussi souligné quel ambassadeur exceptionnel tu as été pour la Suisse. Ton aisance avec les langues (même ton accent suisse allemand en français reste classe), ta modestie, ta générosité vis-à-vis des plus démunis, ton élégance naturelle n’auraient pas pu mieux représenter notre pays. Jamais a-t-on pu déceler chez toi une once de décadence malgré les millions qui tombaient, au contraire de nombre de tes congénères.

Cependant, peu d’observateurs ont fait remarquer un autre rôle essentiel que tu as joué. Roger, tu as décomplexé l’ensemble du monde du sport helvétique. Fini les jérémiades des années 80 et 90! Depuis ton règne, les rêves les plus fous sont devenus possibles.

À l’annonce de ta retraite, personne n’a osé écorcher le monument que tu es. Pourtant, soyons honnêtes l’artiste, ta sortie de scène est un peu ratée. Peut-être cela te rend-il finalement plus humain? Même pour Roger Federer parfois, dans la vie, on fait x qu’on peut, pas ce qu’on veut. Bon vent à toi, le frère dont nous aurions tous rêvé!

Philippe Meyer, cardiologue aux Hôpitaux Universitaires de Genève, membre de l’équipe de Suisse de natation aux Jeux olympiques de Sydney en 2000

