Tennis – Open d’Australie – Tsitsipas fait tomber Nadal au terme d’une lutte acharnée Mené deux sets à zéro, le Grec a trouvé les ressources pour renverser la vapeur contre l’Espagnol. Il défiera Medvedev pour une place en finale.

L’Espagnol s’est incliné en 5 sets. Getty Images

Stefanos Tsitsipas (No 6 mondial) a réussi un exploit mercredi en remontant deux sets contre Rafael Nadal (No 2) et ainsi rejoindre Daniil Medvedev (No 4) en demi-finale de l’Open d’Australie. Seuls deux joueurs étaient parvenus à remonter un handicap de deux sets contre Nadal: Roger Federer en finale à Miami 2005 et Fabio Fognini au 3e tour de l’US Open 2015.

Ils sont désormais trois puisque Tsitsipas, revenu de nulle part, est sorti vainqueur de ce quart de finale australien 3-6 2-6 7-6 (7/4) 6-4 7-5.

«Un sentiment incroyable»

«Je n’ai pas les mots... J’ai retrouvé mon tennis d’un seul coup. C’est un sentiment incroyable d’arriver à me battre à un tel niveau et de tout donner sur le court», a commenté le Grec qui accède ainsi à sa deuxième demie à Melbourne. En 2019 à ce stade, il avait été balayé par Nadal. Et il restait sur une demie à Roland-Garros l’an dernier.

«J’étais très nerveux au début. Et je ne sais pas ce qu’il s’est passé après le troisième set. Je volais comme un petit oiseau, tout fonctionnait pour moi... C’est indescriptible», a-t-il ajouté.

«J’ai fait de mon mieux»

Nadal, globalement remis des problèmes dorsaux qui l’ont handicapé en début de tournoi, était «bien sûr déçu». Atteint également physiquement puisqu’il a interrompu brièvement sa conférence de presse d’après match en raison de crampes.

«C’est un de mes tournois préférés et je manque une chance d’y jouer une nouvelle fois en demi-finale. Mais j’ai fait de mon mieux. J’ai essayé de rester positif tout le match. Parfois ça suffit, mais pas aujourd’hui», a-t-il commenté.

Physiquement apte, l’Espagnol a regretté de ne pas avoir su concrétiser quelques occasions. «J’ai raté un smash facile au début du troisième set, un autre dans le tie-break (...) j’ai fait quelques erreurs que je ne pouvais pas me permettre si je voulais gagner», a-t-il souligné.

Du coup, c’est Tsitsipas qui affrontera vendredi Medvedev. Le Grec pour tenter de se hisser pour la première fois en finale d’un Majeur, le Russe pour y retourner après l’US Open 2019.

AFPE