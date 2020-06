Trump prévoit un décret pour promouvoir les bonnes pratiques au sein de la police Afficher plus

Le président américain Donald Trump va tenter mardi de répondre à la colère du pays contre les violences policières avec un décret visant à encourager les bonnes pratiques au sein des unités locales des forces de l'ordre, ont révélé lundi des responsables de la Maison Blanche. Ils ont déclaré à des journalistes que Donald Trump souhaitait lier l'attribution de subventions fédérales à la modernisation des standards de maintien de l'ordre dans les unités de police du pays. Selon ce responsable, la police doit embaucher plus d'agents localement et a besoin d'une base de données permettant de connaître les antécédents des agents ayant exercé ailleurs dans le pays. Il faut également plus de personnes formées à gérer les problématiques de santé mentale et habilitées à répondre aux incidents aux côtés de la police, selon lui.