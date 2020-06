Afghanistan – Trump ne sait rien pour les primes russes aux talibans Selon le «New York Times», les Russes ont distribué de l’argent à des combattants pour qu’ils tuent des soldats américains ou de l’Otan en Afghanistan.

Donald Trump, le 25 juin 2020 à Washington. KEYSTONE

La Maison-Blanche a démenti samedi que le président Donald Trump ait été briefé sur des primes offertes par Moscou à des insurgés afghans pour tuer des soldats occidentaux en Afghanistan. Cette information avait été publiée la veille par le «New York Times».

La porte-parole Kayleigh McEnany a dit que «ni le président ni le vice-président n’ont été briefés sur ces soi-disant primes russes», évoquant «l’inexactitude de l’histoire du New York Times, qui suggère à tort que le président Trump a été informé de cette affaire». De leur côté, la Russie et les talibans ont séparément démenti samedi ces informations.

Selon les responsables anonymes cités par le quotidien américain, le renseignement militaire russe (GRU) a distribué discrètement de l’argent à des combattants islamistes et à des criminels «proches des talibans» pour qu’ils tuent des soldats américains ou de l’Otan en Afghanistan.

«Ces accusations infondées et anonymes affirmant que Moscou est derrière la mort de soldats américains en Afghanistan ont déjà abouti à des menaces directes sur la vie des employés des ambassades russes à Washington et Londres», a tweeté l’ambassade russe aux États-Unis. Dans un autre message, l’ambassade a appelé le «New York Times» à «cesser de fabriquer de fausses informations» et demandé aux autorités américaines de «prendre des mesures efficaces» pour assurer la sécurité de ses employés.

Londres aussi au courant?

Les talibans, qui affrontent le pouvoir afghan et les troupes étrangères depuis qu’ils ont été chassés du pouvoir en 2001 par une coalition internationale menée par les États-Unis, ont vigoureusement démenti ces allégations.

«La guerre sainte menée depuis 19 ans par l’Émirat islamique (nom de l’État afghan sous le régime taliban, de 1996 à 2001, ndlr) ne doit rien aux bienfaits d’un quelconque service de renseignement ou pays étranger», affirment-ils dans un communiqué publié à Kaboul.

Les talibans soulignent en outre rester attachés à l’accord signé le 29 février à Doha avec Washington, qui prévoit notamment qu’ils cessent d’attaquer les troupes étrangères en échange d’un retrait graduel de celles-ci d’Afghanistan avant le printemps 2021. Selon le «New York Times», le président américain Donald Trump a été informé de l’existence de ces supposées primes russes, tout comme le Royaume-Uni, dont des soldats auraient également été visés.

