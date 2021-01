Premier président américain à être mis deux fois mis en accusation, Trump a atteint le point de non-retour : les rats quittent le navire. Suite à l’envahissement du Capitole, la plupart des responsables condamnent le chef de l’Etat : élus, ministres, vice-président et jusqu’aux conseillères de la First Lady. Certains ont même évoqué une procédure d’impeachment pour inaptitude mentale. Son déséquilibre psychique ne date pourtant pas d’hier, puisqu’il semble précisément avoir été choisi pour son impulsivité, son déni des vérités les mieux établies, ses incohérences. Deux questions se posent : comment un malade mental a pu se hisser au sommet de l’Etat et comment se fait-il qu’on l’ait élu ?

D’abord : comment remporter une des élections les plus difficiles au monde en étant mentalement diminué ? Car si les malades mentaux se caractérisent par leur inadaptation au réel, leur mise en concurrence avec des individus sains devrait conduire à leur élimination. Il existe bien des troubles qui améliorent les facultés, comme on le voit dans certaines formes d’autisme (Rain Man) ou de psychoses (le “président Schreber”, analysé par Freud). Mais ces performances semblent moins améliorer l’intelligence que la contraindre à s’exprimer sous une seule forme, comme on accroît la puissance d’une énergie en la compressant.

Mais il existe aussi des troubles qui ont pour objet la maîtrise sociale. Qu’on pense à l’anorexie qui, touchant le plus souvent des jeunes femmes bien insérées, les pousse jusqu’à l’exaltation à contrôler tous les aspects de leur vie. De même, le “trouble de la personnalité narcissique” trumpien consiste à mettre toute son intelligence au service de la domination des autres. Mais l’instrument est alors pris pour le but, de même que l’anorexie prend la minceur pour la beauté, l’auto-contrôle pour l’amour et la privation pour la vie. Trump a pris le pouvoir pour (et donc contre) l’intérêt du peuple. Doit-on s’étonner qu’il ait voulu conserver l’un au détriment de l’autre ?

La question se retourne alors vers ceux qui l’ont élu : comment la première puissance a-t-elle pu placer un malade mental à sa tête ? Rien n’est sans cause. Si des millions pensent qu’un fou seul peut améliorer leur quotidien, c’est que la réalité elle-même semble déréglée. Absence de filets sociaux, chômage, addictions, sentiment d’abandon des populations rurales, la réalité s’est tellement éloignée de l’idéal que son déni paraît la meilleure défense. Refus du réel qui donne des ailes aux fantasmes politiques les plus rancis, comme en témoignent les émeutiers du Capitole brandissant drapeaux sudistes, emblèmes conspirationnistes, slogans suprémacistes, etc.

Trump va partir, moins comme un train qui quitte la gare, que quitté par la gare. La raison a-t-elle gagné ? Non. C’est la force qui s’est auto-détruite. Les raisons qui l’ont porté au pouvoir demeurent. Les millions de “deplorables” demeurent. Quand la règle du jeu est devenue folle, la compétition biaisée, l’ascension sociale bloquée, le désespoir escalade le Capitole. Ce n’est pas folie, c’est d’autres règles.