Chronique - Trump et Kennedy Jr ressuscitent

Le saviez-vous? Un groupe de treize extrémistes a tenté de s’immoler par le feu devant les grilles de la Maison-Blanche hier vers 23 heures afin de dénoncer la fraude électorale qui aurait injustement chassé Donald Trump de la présidence. Ils ont été arrêtés par la police de Washington DC à l’instant même, où, les vêtements gorgés d’essence, ils craquaient l’allumette. Cette information vous surprend probablement. Elle est inédite, spectaculaire mais surtout fausse. Si elle avait été diffusée sur Twitter, elle se serait répandue six fois plus vite qu’une information ordinaire et aurait 70% de chances supplémentaires d’être retweetée que toute autre information, captant en très peu de temps un public extrêmement large. La fake news force l’attention et pousse au partage. Le constat ne date pas d’hier puisque c’est une étude du MIT publiée en 2018 déjà, basée sur l’analyse de tweets émis par 3 millions de personnes entre 2007 et 2017, qui l’explique, confirmant l’une des règles aussi élémentaires qu’instinctives de la propagation de l’information: «When it leads, it bleeds» ou «Quand ça saigne, ça mène».

Rien de neuf donc. Mais ce sont l’ampleur et l’impact du phénomène qui frappent. Une part de plus en plus large de la population vit dans une réalité alternative faite de nouvelles fausses souvent loufoques mais qu’elle veut croire avérées.

Dernier exemple en date: le rassemblement de centaines d’Américains à Dallas, au Texas, attendant sous une pluie battante que ressurgisse du néant feu John Fitzgerald Kennedy Junior, décédé dans un accident d’avion en 1999. Ils se sont retrouvés mardi dernier à l’endroit précis où JFK père fut assassiné 26 ans plus tôt. Si le fils était censé réapparaître à 12 h 29, c’était pour annoncer que Donald Trump reprenait la présidence des États-Unis et deviendrait «le roi des rois». Derrière cette ridicule mascarade, on retrouve QAnon, soit les complotistes et trumpistes qui affirment, en gros, qu’une cabale satanique et pédophile est engagée secrètement par l’élite et les démocrates, pour contrôler le gouvernement américain, voire le monde entier.

On peut s’en amuser, tourner en bourrique ces quelques déviants sectaires et trumpistes frustrés, somme toute bien inoffensifs. Sauf qu’ils ont une fâcheuse tendance à se multiplier et à se répandre au-delà des frontières américaines alors que Trump revient sur le devant de l’actualité, encouragé par d’absurdes sondages le donnant gagnant de la présidentielle 2024!

Le mouvement QAnon semble essaimer en Europe, à commencer par la France. C’est du moins ce qu’a affirmé Laurent Nunez, coordonnateur du renseignement français et de la lutte contre le terrorisme, lors d’une récente visite à Washington. Même s’il n’y a, selon lui, pas de liens opérationnels entre QAnon et des groupes d’extrême droite français, ces derniers s’inspirent des théories et méthodes complotistes américaines.

C’est que le terreau est des plus fertiles, pour deux raisons. En France, la bataille des extrêmes engagée par Eric Zemmour et Marine Le Pen carbure aux fake news pimentant des programmes indigents. Et plus généralement, en Europe comme en Suisse, le Covid offre aux antivax les plus féroces un terrain propice pour faire croire que nous vivons en dictature sanitaire et sommes contraints de porter des masques pleins de vers (dixit une leader antivaccin genevoise!). Risible mais préoccupant lorsque l’on sait que, selon une récente enquête de l’Institut Link, un quart des Suisses aurait un «penchant» complotiste. Et que des centaines d’idiots à Dallas semblaient réellement convaincus que JFK Jr allait ressusciter, miraculeusement reconverti au trumpisme.

Pierre Ruetschi

