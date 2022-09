Campagne des «midterms» – Trump est devenu un boulet pour certains républicains Plusieurs candidats soutenus par l’ancien président dans des États clés pour les élections de mi-mandat prennent leurs distances avec lui et changent de discours sur l’avortement. Alexis Buisson - New York

Mehmet Oz, candidat au siège de sénateur de Pennsylvanie, a retourné sa veste sur l’avortement, l’un des enjeux des «midterms». Ici avec Donald Trump à Wilkes-Barre, le 3 septembre 2022. ED JONES/AFP

Donald Trump a passé son premier test électoral avec un certain succès. En sera-t-il de même pour le deuxième? Après avoir aidé des dizaines de candidats à remporter les primaires du Parti républicain en vue des élections législatives de mi-mandat (midterms) de novembre, le milliardaire est désormais confronté à une épreuve plus redoutable: contribuer à leur succès dans cette élection générale. Les États-Unis sont entrés de plain-pied dans cette nouvelle phase électorale mardi soir, à l’issue des dernières primaires de la saison, au New Hampshire et au Rhode Island.