États-Unis – Trump espère un accord économique entre la Serbie et le Kosovo Le président américain souhaite la signature d’un accord stipulant une «normalisation économique» entre le président serbe et le Premier ministre kosovar.

La présidence américaine a annoncé que Donald Trump assisterait à une «cérémonie de signature» entre les deux hommes. (image d’illustration) Keystone 1 / 1

Donald Trump attend ardemment ce vendredi à Washington la signature d’un accord entre le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti, dans l’espoir qu’une «normalisation économique» contribue à régler l’un des plus épineux conflits territoriaux du Vieux Continent.

Les deux dirigeants sont réunis depuis jeudi à la Maison Blanche pour des négociations sous la médiation de Robert O’Brian, conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, et de l’émissaire américain Richard Grenell.

La présidence américaine a annoncé que Donald Trump assisterait vers 11H00 (15H00 GMT) à une «cérémonie de signature» entre les deux hommes. Jeudi, Robert O’Brien avait salué «de vrais progrès», en insistant que la normalisation économique «signifie des emplois pour les jeunes».

En vue d’un renforcement

Ce sommet de Washington, inhabituel dans un processus traditionnellement mené par les Européens, vise officiellement à promouvoir le seul «renforcement des relations économiques» entre les deux pays des Balkans.

Belgrade refuse de reconnaître l’indépendance proclamée en 2008 par le Kosovo après la guerre de la fin des années 1990, qui a fait 13.000 morts. Et la Serbie est soutenue par ses alliés russe et chinois, tandis que les Américains figurent parmi ceux qui avaient immédiatement reconnu le nouvel État kosovar.

Bien que le gouvernement américain ait assuré vouloir laisser de côté toute velléité de résolution politique, le nœud de la reconnaissance du Kosovo a fait surface dès la première des deux journées de cette réunion.

«Reconnaissance mutuelle»

Évoquant des pourparlers «très difficiles» et des pressions «énormes», la délégation serbe a déploré jeudi une formulation, dans le projet d’accord soumis aux négociateurs, impliquant selon Belgrade la «reconnaissance mutuelle» entre les deux pays.

Cela aurait relégué au second plan les thèmes économiques liés notamment aux infrastructures de transport, officiellement défendus côté américain.

Ce document «contenait un article sur la reconnaissance», a ensuite dit au terme de la première journée le président Vucic. «Nous pensions que cela ne devait pas figurer dans un document sur la normalisation économique, que nous ne pouvions accepter cela», a-t-il ajouté. «Il n’y a aucun risque que je signe un document qui contiendrait la reconnaissance du Kosovo. Point final», a-t-il martelé, assurant l’avoir dit «aussi fort que possible». Selon le président serbe, «cet article a disparu» du projet d’accord après ses protestations.

Discussions animées

L’émissaire américain Richard Grenell a contesté avoir voulu arracher subrepticement à Belgrade une reconnaissance de l’indépendance de son ancienne province à majorité albanaise, sans toutefois exclure de possibles «surprises».

Le Premier ministre kosovar lui a répété une fois de plus que son «objectif» était bien cette «reconnaissance mutuelle». Et s’est montré très optimiste et reconnaissant à l’égard de la bienveillance américaine. «C’est un événement historique, dans le vrai sens du terme», a-t-il dit jeudi soir, assurant que les négociateurs avaient fait «de grands pas vers un accord».

Jusqu’ici, les Européens ont été en première ligne dans la médiation, qui doit d’ailleurs se poursuivre dès lundi, quand Aleksandar Vucic et Avdullah Hoti retrouveront à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

«Renverser le scénario»

Richard Grenell, l’émissaire de Donald Trump, assure lui vouloir sortir de l’impasse en donnant la priorité aux sujets économiques concrets, espérant qu’une normalisation diplomatique en découle par la suite.

«On va renverser le scénario, donner d’abord aux gens un peu d’espoir au sujet de la croissance économique, et réserver certaines questions politiques pour un second temps», a dit dans la semaine un conseiller spécial de l’exécutif américain. Bien que le sommet se déroule à la Maison Blanche, la participation de Donald Trump n’a pas été annoncée à ce stade. Il pourrait toutefois s’inviter sur la photo si un accord était conclu.

ATS/NXP