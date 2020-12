Réseaux et toile – Trump contre les réseaux, épisode 438 Opinion Cécile Denayrouse - Journaliste data

AFP

Trump a encore frappé. Mardi soir, il a menacé de mettre son veto à une loi de financement militaire pour 2021, sauf si le Congrès consent à abroger la fameuse Section 230 du «Communications Decency Act», qui protège le statut juridique des réseaux sociaux.

La raison? Depuis le mois de mai, le réseau social Twitter, celui dont Donald Trump use et abuse, a commencé à masquer certains messages du président tout en mentionnant la raison (apologie de la violence, contenu trompeur, etc.).

Un bâillon virtuel qui fait bondir le sanguin 45e président des États-Unis, qui accuse du coup les réseaux sociaux d’être du côté des démocrates et d’avoir «truqué» l’élection. «La Section 230, qui est un cadeau d’immunité accordé par les États-Unis aux «Big Tech» […] représente une grave menace pour notre sécurité nationale et l’intégrité des élections», a affirmé sur Twitter le milliardaire républicain, qui refuse toujours de concéder sa défaite. La Section 230 du «Communications Decency Act» permet à Twitter, Facebook, YouTube et de très nombreux autres hébergeurs de ne pas être tenus responsables des propos des utilisateurs et d’intervenir sur les plateformes comme ils l’entendent.

Le président américain est toutefois actuellement au bénéfice d’un traitement particulier étant donné son statut de dirigeant: un simple clic suffit pour accéder au contenu masqué. Ce passe-droit cessera automatiquement le 20 janvier, lorsque Joe Biden entrera à la Maison-Blanche.

Twitter décidera-t-il de bannir son meilleur ennemi? Comment réagira un Donald Trump privé de levier politique? La suite au prochain épisode.