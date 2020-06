Diplomatie – Trump baisse le nombre de militaires américains en Allemagne Le président américain a justifié sa décision par le fait que l’Allemagne ne contribue, selon lui, pas assez au budget de l’Otan.

Le nombre de soldats déployés en permanence en Allemagne était de 34’674 en mars 2020. (Photo by Christof STACHE / AFP) AFP

Donald Trump a annoncé lundi qu’il souhaitait nettement réduire le nombre de militaires américains en Allemagne, affirmant que Berlin avait «des impayés» dans ses contributions à l’Otan et traitait «mal» les États-Unis en matière commerciale.

Le président américain a assuré à la presse que 52’000 soldats américains étaient actuellement stationnés en Allemagne, principal ancrage des forces américaines de l’Otan. «C’est un coût énorme pour les États-Unis», a-t-il ajouté. «Nous allons donc réduire le nombre, nous allons le porter à 25’000».

Le nombre de soldats déployés en permanence en Allemagne n’était que de 34’674 en mars 2020, selon les chiffres officiels du Pentagone. Mais ce chiffre peut monter exceptionnellement jusqu’à 52’000 lorsque des rotations en cours s’ajoutent à des exercices militaires.

Les premières informations sur ce projet de l’administration Trump de réduire la présence militaire américaine en Allemagne avaient semé l’inquiétude à Berlin lorsqu’elles avaient été publiées par le quotidien «Wall Street Journal» au début du mois. Même si leur nombre a diminué depuis la Guerre froide, l’Allemagne accueille plus de soldats américains que n’importe quel autre pays européen, un héritage de l’occupation alliée après la Deuxième Guerre mondiale.

«Ils doivent des milliards à l’Otan»

La résurgence des ambitions militaires de la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine a donné à la présence américaine une nouvelle importance, mais Donald Trump a justifié sa décision par le fait que l’Allemagne ne contribue selon lui pas assez au budget de l’Otan. «L’Allemagne a des arriérés, ça fait des années qu’ils ont des arriérés et ils doivent des milliards de dollars à l’Otan, et il faut qu’ils paient», a-t-il dit. «Nous protégeons l’Allemagne et ils ont des arriérés, c’est ridicule».

En outre, le président américain a reproché à la première puissance économique de l'Union européenne de «traiter très mal» les États-Unis en matière commerciale. «Nous sommes en train de négocier avec eux là-dessus mais je ne suis pas content de l’accord qu’ils proposent», a-t-il déclaré. «Ils ont coûté aux États-Unis des centaines de milliards de dollars au fil des années en échanges commerciaux, donc ça nous fait du tort sur le commerce et ça nous fait du tort sur l’Otan».

Il a accusé l’Allemagne de profiter financièrement de la présence militaire américaine. «Ce sont des soldats bien payés. Ils vivent en Allemagne, ils dépensent des tonnes d’argent en Allemagne», a-t-il expliqué. «Partout autour de ces bases, c’est très riche. L’Allemagne en profite.»

( AFP/NXP )