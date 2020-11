Quels ont été les axes forts de la diplomatie américaine sous Donald Trump?

Je commence par dissiper une illusion. On considère souvent que l’hégémonie américaine est en déclin, mais personnellement je ne suis pas d’accord. Sur le plan matériel, la prééminence militaire, technologique et économique américaine reste incontestée, et de très loin. Que ce soit la Chine ou d’autres, aucun pays n’est à même d’atteindre ce niveau à court ou moyen terme. Les thèses déclinistes qui font régulièrement surface depuis la guerre du Vietnam sont à mon sens hâtives. Cela dit, le vrai défi pour les États-Unis aujourd’hui ne vient pas d’un compétiteur extérieur comme la Chine ou la Russie, mais il relève de la politique interne, et notamment de la polarisation extrême et du dysfonctionnement des institutions politiques américaines. Sous la présidence de Donald Trump, c’est l’hégémon lui-même qui a remis en question certains des piliers fondamentaux de son hégémonie: les alliances, le multilatéralisme et les accords de libre-échange.