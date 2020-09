Campagne présidentielle US – Trump à l’épreuve de l’apocalypse climatique Le président des États-Unis s’est rendu lundi en Californie pour mesurer l’ampleur de la catastrophe provoquée par les incendies. Jean-Cosme Delaloye New York

Donald Trump a estimé lundi à son arrivée en Californie que les incendies étaient dus à une mauvaise gestion des forêts et à l’«explosion» d’arbres. AFP

Donald Trump a troqué lundi sa casquette de politicien en campagne pour celle de président confronté à la destruction provoquée par les incendies sur la côte ouest des États-Unis. Il s’est rendu en Californie avec un message qu’il avait déjà étrenné ce week-end auprès de ses supporters dans le Nevada. Pour le président climatosceptique et longtemps silencieux sur les feux meurtriers, l’enfer des flammes qui dévaste la Californie, l’Oregon et un partie de l’État du Washington ne serait pas causé par le réchauffement de la planète mais par une mauvaise gestion des forêts de la part des gouverneurs démocrates.

Les flammes ravagent une maison dans le comté de Butte dans le nord de la Californie. keystone-sda.ch

«La gestion des forêts en Californie est très importante», a affirmé le président des États-Unis à sa descente d’avion à Sacramento, la capitale californienne. «Ceci est aussi valable désormais pour l’État de Washington et l’Oregon. Il faut une bonne et forte gestion des forêts.» Donald Trump a justifié sa position en ajoutant: «Quand les arbres tombent après dix-huit mois, ils deviennent très secs comme une allumette. Aucune eau ne peut les traverser. Ils explosent.»

Une étude publiée l’année dernière par une équipe de chercheurs emmenée par Park Williams, un scientifique de l’Université de Columbia à New York, offre des conclusions très différentes de celles du président américain. Cette enquête montre que la superficie des zones détruites par les incendies s’est multipliée par 5 en Californie entre 1972 et 2018.

Une augmentation qui est «très probablement causée par l’aridité provoquée par le réchauffement [des températures]», selon les chercheurs. Depuis le début des années 1970, la température en Californie a augmenté en moyenne de 1,4 °C. Contacté lundi, Park Williams estime que la situation observée en Californie s’applique aux autres États de l’Ouest américain.

«Le réchauffement climatique et la sécheresse que nous connaissons ici depuis vingt ans jouent un rôle important» Don Hankins, professeur de géographie à l’Université étatique de Californie

Don Hankins, un professeur de géographie à l’Université étatique de Californie, acquiesce. «Le réchauffement climatique et la sécheresse que nous connaissons ici depuis vingt ans jouent un rôle important», explique-t-il avant de préciser que Donald Trump n’a pas complètement tort. «C’est aussi en partie une question de gestion des forêts. Les indigènes utilisaient le feu dans la gestion des forêts à l’époque mais cet outil n’est plus utilisé.»

L’expert souligne néanmoins que c’est le gouvernement Trump qui fixe les règles en matière de gestion des forêts au niveau fédéral, et non pas les États. Or, depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017, Donald Trump n’a cessé d’affaiblir les protections environnementales. Il a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris et abondamment critiqué le Green New Deal démocrate pour combattre le réchauffement climatique.

L’administration Trump s’est aussi lancée dans un bras de fer avec la Californie, dirigée par le gouverneur Gavin Newsom qui mène la lutte contre le réchauffement climatique outre-Atlantique.

Jo Biden a mis en garde les Américains, lundi, sur le risque d’aggravation du réchauffement climatique en cas de réélection de Donald Trump. AFP

L’offensive de Joe Biden

Joe Biden a critiqué lundi, dans un discours prononcé depuis sa ville de Wilmington, l’attitude de Donald Trump sur le climat et sur sa gestion des incendies qui ont déjà tué 24 personnes en Californie. «Si vous donnez quatre ans de plus à un pyromane du climat, qui serait surpris si une plus grande partie de l’Amérique est en feu?» a-t-il lancé. «Si vous donnez quatre ans de plus à la Maison-Blanche à un négationniste du climat, qui peut être surpris si une plus grande partie de l’Amérique est sous l’eau?»

Selon une enquête publiée le mois dernier par le Pew Research Center, un institut respecté à Washington, 58% des Américains estiment que Joe Biden et les démocrates sont plus compétents que Donald Trump et les républicains pour combattre le réchauffement climatique. Seuls 27% pensent l’inverse.

Cette question ne fait toutefois pas partie des principales préoccupations des Américains pour la présidentielle du 3 novembre. 42% d’entre eux pensent que c’est une priorité alors qu’ils sont respectivement 79% et 68% à estimer que l’économie et la santé sont des enjeux majeurs. Seuls 11% des républicains se soucient d’ailleurs du réchauffement climatique alors que 68% des supporters de Joe Biden s’en inquiètent.

«Si vous donnez quatre ans de plus à un pyromane du climat, qui peut être surpris si une plus grande partie de l’Amérique est en feu?» Joe Biden à propos de Donald Trump, le 14 septembre 2020

«Le déni de Donald Trump sur le réchauffement climatique n’a peut-être pas causé des feux record, des inondations record et des ouragans record», a martelé Joe Biden. «Mais s’il obtient un second mandat, ces événements infernaux vont revenir, plus réguliers, plus dévastateurs et plus meurtriers.»

Kamala Harris, la candidate démocrate à la vice-présidence, devait se rendre lundi soir en Californie pour se rendre compte elle aussi de l’ampleur de la catastrophe écologique dans son État d’origine.