La raclette dans tous ses états - Trucs et recettes pour ne plus racler en rond

Le calendrier est formel. «Winter is coming», comme disait l’autre. Et quand le mercure entame sa dégringolade annuelle, nous autres créatures montagnardes sentons monter comme une impérieuse envie de fromage fondu. Si possible sur une patate ouverte en deux. C’est comme ça. C’est une réalité statistique et culturelle. Exaltante coïncidence, voilà que sort en librairie «Haute Raclette», livre de recettes iconoclastes et distrayantes autour du classique gastronomique helvète. Raclette au chou kale, au gingembre, au wasabi, aux poires épicées, à l’indienne ou à l’espagnole: c’est un délicieux chapelet de blasphèmes à la tradition culinaire que déroule ce bouquin-là.

On le doit à un couple de gourmands valaisans, Jennifer et Arnaud Favre, déjà responsables du livre «Haute fondue», best-seller suisse il y a trois ans. «Après le succès du premier livre, l’éditeur nous a proposé de dépoussiérer la raclette. On a accepté», raconte gaîment Arnaud Favre. «C’est un processus assez long. On a testé chacune des recettes et proposé aux gens, via les réseaux sociaux, de faire de même. Les retours ont été super constructifs.» Appelons ça la raclette 2.0.

L’ouvrage, joliment iconographié, abrite 52 recettes, assez fofolles à l’occasion, dont une dizaine signée par le cuisinier étoilé Pierre Crepaud. Chacune d’entre elles s’achève bien sûr avec une coulée de fromage fondu, de vache, chèvre ou brebis. «L’idée, c’est de varier les possibilités avec un seul et même fromage, comme lors d’une crêpe ou d’une pizza party.»

Leurs préférés? «Les croquettes de chou-fleur, le pesto de tomates sèches, le bœuf mariné au whiskey et la confiture d’oignon», répond Jennifer Favre, qui a imaginé et réalisé la majorité des plats du livre. «Je me suis inspiré de tout ce qu’on peut associer au fromage: fruits, légumes, charcuteries, aromates…» Mais cette bonne vieille patate, serait-elle has been? La jeune femme rigole. «On l’adore; c’est la base. Loin de nous l’envie de la bannir. Il s’agit simplement de proposer d’autres bases, des bâtonnets de courgette aux boulettes au paprika, pour égayer la table. On mixe, comme un DJ de la raclette!»

On notera au passage que la réussite d’une raclette, quelles que soient les brillantes facéties commises en cuisine pour sa préparation, provient indubitablement de la qualité de la matière première. Soit le fromage. Qui s’avère parfois aussi savoureux et onctueux qu’une semelle de croc bouillie. Or, c’est un drame. Car le beau fromage à raclette, d’alpage évidemment, mais aussi de laiterie, peut offrir une gamme de saveurs et de textures ébouriffante. Quiconque a déjà expérimenté la déclinaison des 5 raclettes du Château de Villa à Sierre s’est ému de cet éventail inattendu d’amers, d’acidulés, de gras, de notes de noisettes, de foin, d’herbe fraîche, de fumé, voire d’étable.

«La qualité d’un fromage à raclette résulte de quatre facteurs», résume Dominique Ryser de la fromagerie Bruand à la Halle de Rive. «La race de l’animal, le terroir, le producteur et l’affinage. Chaque élément a son importance et ses conséquences. Mais l’affinage reste l’élément clef. La plus belle tomme d’alpage pas assez, ou mal affinée ne donnera pas grand-chose une fois fondue. Cela restera gommeux. Il faut au minimum cinq mois de cave pour obtenir un produit d’exception. Et dans de bonnes conditions, avec un affineur qui chouchoute ses fromages et une humidité suffisante pour éviter le dessèchement.»

Soins et patience

La bonne raclette exige donc soins et patience. «Les gens me réclament des fromages d’alpage en septembre. Impossible. Pour les meules de juin, il faut attendre début novembre. Et il n’y en a pas toute l’année. À la fin de l’hiver, on se rabat sur des produits de laiterie, moins corsés, mais tout aussi savoureux.»

C’est que la raclette a gentiment perdu son caractère saisonnier. Elle se boulotte désormais toute l’année. Sur le balcon l’été. Au fond du chalet l’hiver. «La clientèle raffole des fromages aromatisés. J’en propose au curry, à la truffe, fumé. La brebis ou la chèvre sont aussi très courues.» Bref, la raclette s’avale désormais au pluriel. Et se la coule toujours douce.

Mais d’où viens-tu, ma vieille raclette? Afficher plus D’où vient la raclette? Hou, de loin, ma pauvre dame. Comme d’habitude, il y a d’abord la légende. Il s’appelle Léon. C’est un vigneron valaisan d’il y a très très longtemps. Un jour où il fait fort froid, Léon invite ses potes à casser la croûte au coin du feu. Au menu: fromage et patates. Rustique mais savoureux. À l’approche des flammes, le premier se met à fondre sur les secondes. Youpi: la raclette est née! Si la tomme de fromage de vache existait sans doute dans les vallées valaisannes bien avant la naissance du Petit Jésus, ce n’est qu’à la fin du XVIe siècle qu’est attestée pour la première fois la raclette. Le principe? Le fromage entier, ouvert en deux, fond devant un feu de bois, puis se fait racler sur les assiettes des convives ravis. Quant au terme raclette, il n’apparaît qu’au crépuscule du XIXe siècle, évidemment en référence à la gestuelle du cuisinier. Depuis plus d’un siècle, le terme désigne donc à la fois la préparation culinaire et la pâte mi-dure au lait cru de vache qui la constitue. Laquelle jouit depuis 2003 de l’AOC «Raclette du Valais» à condition de se soumettre sagement au cahier des charges de l’appellation. Notez que si le seul Valais jouit d’une indication géographique protégée, maints autres cantons suisses produisent du fromage à raclette, avec bonheur bien souvent. JES

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002.

