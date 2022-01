Interview – «Trouver d’autres partenaires que l’Europe? Il ne faut pas rêver»

L’accord institutionnel avec l’Union européenne a été refusé par le Conseil fédéral en mai dernier. Depuis juin, la Suisse est considérée comme un État non associé dans le cadre des programmes de recherche européens. Les conséquences commencent à être perceptibles, affirme Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève (UNIGE) et président de swissuniversities, l’association des hautes écoles suisses. Interview.

Yves Flückiger, six mois après la rupture entre la Suisse et l’Union, des conséquences concrètes apparaissent-elles pour l’UNIGE?

La recherche suisse peut toujours participer aux programmes européens, mais elle ne peut plus les diriger, ce qui limite notre attractivité et nous empêche désormais d’être identifiés comme les leaders de certains domaines. Ce changement a déjà poussé un professeur que nous avions recruté en sciences sociales à préférer Vienne à Genève. De même, une de nos professeurs en chirurgie va devoir abandonner la coordination d’un programme européen.

Partout en Suisse, des projets financés par l’Union, dans laquelle la Suisse jouait un rôle pilote, sont menacés. Je pense au Flagship Quantum, crucial notamment pour le développement d’ordinateurs quantiques. De plus, un «spin-off» de l’université, l’entreprise ID Quantique, leader mondial de la communication quantique, qui permet de sécuriser le transfert d’informations, pourrait délocaliser certaines de ses activités afin de bénéficier des programmes européens. Le choix politique fait nous empêche d’utiliser de la manière la plus efficace l’argent que le parlement suisse avait réservé pour permettre à notre pays de financer sa participation aux programmes européens.