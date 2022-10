Santé mentale – Trouble de la personnalité borderline: et si c’était ça? Il est souvent dévastateur, stigmatisant, à l’origine de grandes souffrances personnelles et relationnelles, mais il se soigne. Le problème: le trouble de la personnalité borderline reste mal connu et sous-diagnostiqué. Laetitia Grimaldi

Ce trouble se caractérise surtout par la difficulté à gérer ses émotions. La personne qui en souffre passe sans pouvoir le contrôler du rire aux larmes, de la colère à la peur panique… DEEPOL BY PLAINPICTURE /KIVISER

Accès de colère incontrôlables, émotions débordantes, passages soudains du rire aux larmes, peur panique de l’abandon et recours fréquent à des comportements autodestructeurs pour tenter d’apaiser le trop-plein de tensions internes: autant de manifestations caractéristiques du trouble de la personnalité borderline. Un tableau typique que l’on imagine propice au diagnostic, mais également à une prise en charge adéquate, quand on sait que cette maladie se soigne. Et pourtant, il n’en est rien.