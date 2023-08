Ruisseaux enterrés à Genève 5/5 – Trop vite ensevelie, la Garance bondit dans ses tuyaux Plus de 220 cours d’eau arrosent le canton de Genève, pour un total de 337 kilomètres linéaires, dont environ 16% sont sous terre. Plongée dans ces réseaux cachés. Xavier Lafargue

La Garance cultive le mystère. Prenant vie dans la commune de Chêne-Bougeries, sur les hauteurs de Malagnou, elle devrait normalement filer vers le lac, via le quartier des Eaux-Vives, par exemple. Ce serait son bassin versant naturel. Or, on va le découvrir, c’est un tout autre chemin qu’elle emprunte aujourd’hui. Et il est vertigineux!

«Le ruisseau, qui n’en est plus vraiment un, va s’offrir une succession de sauts et de chutes dans des collecteurs de plus en plus gros.»

Mais revenons à sa source. Un mignon cordon boisé niché dans un beau parc l’entoure, du côté du chemin Castoldi. Une aire de renaturation a été créée en amont, à l’ombre des chênes sessiles et des érables champêtres. L’autre matin, on entendait les chants des oiseaux. À défaut du murmure du ruisseau, à sec en ce moment. Mais très vite, c’est une autre musique qui va rythmer le cours d’eau…

Enterrée à 85%

Car la Garance n’est pas longtemps à ciel ouvert. Longue d’environ 1,8 kilomètre, elle est en effet enterrée à 85%. Ceci dès son passage sous le chemin de la Chevillarde, dans un collecteur de 1 mètre de diamètre aménagé à 3 mètres sous terre! Et bien malin qui pourrait dire où elle circule vraiment par la suite, engoncée dans un inextricable maillage de canalisations.

La Garance, sa petite passerelle et son cordon boisé du côté de Chêne-Bougeries, un endroit calme qui invite à la promenade.

Même la cartographie la perd de vue. Elle figure encore sur l’une des cartes de l’Atlas Mayer (1828-1831), sur la partie à ciel ouvert seulement. Elle coulait alors dans un petit vallon. Mais était-elle déjà canalisée plus en aval? Impossible de le dire. Puis le ruisseau disparaît… jusqu’en 2011, quand réapparaît son petit tronçon à ciel ouvert sur la carte officielle des cours d’eau du canton.

Enfin, en 2020, sa renaissance est totale, grâce à une mise à jour de cette carte agrémentée de plusieurs adaptations. «C’est le fruit d’un gros travail de mise en cohérence de la carte des cours d’eau et du cadastre du réseau d’assainissement», explique Natacha à Porta. Sur le cadastre en effet, les canalisations de la Garance ont changé de statut, passant officiellement de «collecteurs d’eaux pluviales» à «cours d’eau enterré».

Virage à 180 degrés

Reprenons le fil de l’eau. Comme la Garance change de bassin versant dès qu’elle est canalisée, elle se heurte à un étonnant paradoxe. Il faut bien qu’elle descende, comme n’importe quel cours d’eau, mais le terrain, lui, monte! Alors ce sont évidemment les tuyaux d’évacuation des eaux pluviales qui vont l’amener à bon port. Où exactement? Dans l’une des boucles de l’Arve, du côté de Vessy. Virage à 180 degrés par rapport à sa destination naturelle.

Pour y parvenir, le ruisseau – qui n’en est plus vraiment un – va s’offrir une succession de sauts et de chutes dans des collecteurs de plus en plus gros. Exemples: vers la route de Malagnou, la Garance circule déjà à 8 ou 9 mètres de profondeur dans un tuyau de 1,5 mètre de diamètre.

Plus loin, au croisement de l’avenue Eugène-Pittard et de la rue Giovanni-Cambini, les eaux bondissent dans un puits de chute, passant en un éclair de 8 à 25 mètres de profondeur. Puis la canalisation grandit encore de 30 centimètres et s’étend sur un interminable tronçon rectiligne. Enfin, près de 300 mètres plus loin, les eaux de la Garance, mélangées à celles d’innombrables collecteurs, se jettent dans l’Arve, enfin libres…

