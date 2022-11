LMS

Avully, 1er novembre

Mercredi 19 octobre, je me rends aux HUG pour une intervention de la gorge prévue en ambulatoire.

Malgré tous les examens en amont, le médecin n’a pas pu intervenir comme il le devait. Une opération devra être agendée plus tard. Le lendemain, je suis très fatigué et j’ai passablement mal à la gorge. De plus, le thermomètre indique que j’ai de la fièvre.

Le vendredi, n’étant toujours pas en meilleure forme, je contacte l’assistante du médecin, qui me donne un rendez-vous. Après m’avoir ausculté, la médecin m’informe que je suis en manque d’oxygène et me dirige rapidement aux Urgences! Elle les a prévenus de mon arrivée. Je suis donc attendu! Il est 15 h.

Arrivé aux urgences, on m’installe dans un box. J’y patiente jusqu’à environ 22 h, sans soin particulier mais surtout sans l’oxygène dont je suis en manque. À cette heure tardive, on veut bien me faire une prise de sang ainsi qu’une radio des poumons. Ensuite, on m’installe dans un lit au milieu des corridors.

Le diagnostic tombe vers minuit: j’ai une pneumonie! Je reçois donc un antibiotique par voie veineuse. Toujours installé dans le corridor, je vois l’infirmière me chercher une place où dormir. Et contre toute attente, vers 1 h du matin, l’infirmière m’informe qu’on me transfère aux Trois-Chêne. Je suis trop vieux pour rester aux HUG!

Sans le professionnalisme du transporteur, qui a exigé une couverture et un drap pour me couvrir, on me laissait sortir des HUG, traverser l’entrée de l’hôpital jusqu’à la dépose-minute, sous une pluie battante, en chemise et chaussons d’hôpital! Aux Trois-Chêne, re-prise de sang et, finalement, j’ai pu bénéficier d’un lit dans une chambre. Surprise du lendemain (samedi)… je ne suis pas assez malade pour y rester!

Un transporteur m’emmène alors à la Clinique de Carouge. J’y reste deux jours en n’y voyant que les infirmières et en n’ayant pour soin que mon antibiotique par voie orale. De par ce fait, j’aurais été bien mieux chez moi. Pour information, la Clinique de Carouge n’est pas à même de recevoir les proches des personnes hospitalisées: pas de cafétéria ou de fontaine d’eau à disposition, ni de WC visiteurs. Munissez-vous donc de votre thermos de thé ou de café.

Lundi, je peux rentrer chez moi, avec mon bon de sortie signé par un médecin que je n’ai jamais vu! Trop vieux, pas assez malade... mais alors, où doit-on se rendre pour se faire soigner?

Jean-Claude Gallay

