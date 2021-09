Un point dans le choc au sommet – Trop tendre, Servette n’a pas encore droit à sa nuit de rêve Un coup franc d’Imeri à la 87e minute permet aux Grenat de ramener le 2-2 de Zurich. Mais l’occasion de prendre la tête du classement est ratée. Valentin Schnorhk

Rodelin, qui avait pris la place d’un Stevanovic victime de soucis musculaires, tente de s’infiltrer entre Aliti et Krasniqi. ERIC LAFARGUE

Ce n’était peut-être pas tout à fait le moment. Pas en cette soirée de pleine lune au-dessus du Letzigrund. Servette devra attendre encore un petit peu pour passer une nuit à la première place de Super League. Déjà dix-huit ans que ce n’est plus arrivé. Mais c’est aussi à force de résilience que les Grenat sont revenus à ce niveau. Retrouver l’espoir de tutoyer les sommets, c’est déjà un beau signe que le SFC a laissé beaucoup de mauvaises périodes derrière lui. Même si ce match nul (2-2) de mardi à Zurich a comme un petit goût de regret.

On peut assez volontiers l’affirmer: Servette aurait très bien pu ramener trois points et un morceau de trône de ce déplacement au Letzigrund. Cela aurait été le cas sans un sauvetage de Kryeziu sur la ligne à la 88e, après une tête de Rouiller. Cela dit, les Genevois n’ont pas totalement déployé le jeu qu’on était en droit de leur demander de produire. Le FCZ ne semblait pas aimer le ballon (possession moyenne la plus basse de Super League), mais l’équipe d’Alain Geiger l’a partagé, et ça ne correspond pas vraiment à ses habitudes.