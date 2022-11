Sécurité routière – Trop peu de vélos électriques circulent avec le phare allumé L’obligation est en vigueur depuis huit mois en Suisse. Le Bureau de prévention des accidents la juge insuffisamment respectée par les cyclistes. Julien Culet

Rouler sans allumer sa lumière à vélo électrique est passible d’une amende de 20 francs. KEYSTONE

Trop de propriétaires de vélos électriques ignorent encore qu’ils doivent circuler tous feux allumés de jour comme de nuit en Suisse. On peut s’en apercevoir la journée dans nos rues et c’est aussi la conclusion du Bureau de prévention des accidents (BPA). «Nous avons effectué un relevé du taux d’éclairage de jour et il est clairement insuffisant, regrette le porte-parole Nicolas Kessler. Il était de 33% pour les vélos électriques lents et de 62% pour les rapides.»