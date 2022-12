Un jour de grève des TPG, le pont de la Coulouvrenière est bien rempli. LAURENT GUIRAUD

Perly-Certoux, 7 décembre

Les initiatives pour «attaquer» la mobilité individuelle à Genève se suivent et ne font que renforcer l’antagonisme entre les utilisateurs de l’espace public.

La vision du tout tram et bus est totalement dépassée dans ce canton exigu qui ne fait que densifier le transport en surface.

Résidant dans la périphérie du canton et indépendant de métier, il est totalement irréaliste que je puisse me priver de ma voiture pour mon travail et la gestion des nombreuses activités de ma famille et cela uniquement pour une question de temps à disposition.

Le tram tortillard qui se traîne lamentablement à moins de 25 km/h de moyenne, le bus toujours bloqué à un moment ou un autre dans le trafic sont des calamités qui même en cas d’instauration d’un péage urbain ne seront pas résolues.

Le manque de vision à long terme de nos autorités est lamentable. Plutôt que de toujours grignoter de la surface, pourquoi, en plus du CEVA, ne pas créer des vraies lignes de métro à Genève, comme dans toutes les grandes villes.

Pas de terres agricoles à rogner et de citoyens à exproprier, pas d’accaparement des voies de surface par des trams obsolètes, une vraie vitesse de transport avec extension infinie dans le Grand Genève et, finalement, un tunnelier travaille jour et nuit, donc rapidement et de manière invisible.

Le téléphérique urbain proposé en son temps par Luc Barthassat était à ce titre aussi une vraie idée: rapide, autonome et quasi pas d’emprise au sol. Trop innovant pour certains dinosaures de la République.

Marc Fournier

