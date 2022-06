Accusés d’escroquerie, l’ex-président de la FIFA et Michel Platini se sont présentés au premier jour de leur procès mercredi à Bellinzone. Après des débats musclés, l’audience s’est terminée abruptement.

«Je ne vais pas bien», a annoncé Sepp Blatter. L’ancien président de la FIFA a causé la fin précoce de la première journée du procès pour escroquerie de Michel Platini et lui-même. Après environ quatre heures de débats, ponctués de petites pauses, est venu le temps d’interroger le Valaisan. «Je ne peux pas bien respirer, je ne me sens pas capable de répondre», a expliqué l’ancien homme fort de la FIFA.

La juge qui préside l’affaire a bien essayé de l’encourager. Car le programme est passablement chargé et remettre l’interrogatoire de Sepp Blatter au lendemain pose des problèmes logistiques. Rien n’y a fait. Celui qui s’est présenté tout sourire et qui répondait volontiers à la presse à 8 h 30 n’avait plus la force de tenir sa place en début d’après-midi.