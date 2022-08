MICHEL PERRET

Meinier, 15 août

Y a-t-il un pilote dans l’avion… ou un capitaine sur le bateau?

À en croire l’article paru dans la «Tribune de Genève» du 15 août dernier sous le titre «Hausse des pannes sèches de bateaux», les navigateurs qui tombent en panne d’essence sur le Léman ne sont pas dignes de porter ce grade!

En effet, imaginez un pilote qui monte dans son avion sans avoir vérifié s’il avait le plein suffisant pour effectuer son vol! Assurément ce dernier se condamnerait à un accident fatal, n’engageant que lui dans cette issue tragique, pour autant qu’il n’ait pas de passagers à son bord.

Certes le lac présente moins de dangers mais faut-il pour autant en oublier ses responsabilités? Ce manquement implique que les autres – des bénévoles bien souvent – interviennent pour vous sauver de cette fâcheuse situation alors que leur tâche est dévolue à des cas plus importants. De plus, on apprend que leur intervention n’est pas facturée aux fautifs et que le budget des structures dont ils dépendent explosant, il faudra bientôt les aider à renflouer les caisses!

Que je sache, si vous tombez en panne d’essence avec votre voiture sur le pont du Mont-Blanc, vous êtes amendables par le même service que celui qui régit les règles de la navigation, cherchez l’erreur!

Assurément ce manque de mesure n’est pas la bonne méthode pour responsabiliser les plaisanciers (dont je fais partie) et nous risquons par ce laxisme de croiser de plus en plus d’irresponsables sur le lac.

Jacques Petitpierre

