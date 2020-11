Normes antipollution plus strictes – Trop de vieux diesels sont envoyés en Afrique Pas moins de 165’000 véhicules ont quitté la Suisse l’an dernier. Un rapport des Nations Unies alerte sur l’absence de contrôle de ces «occases». Pierre-Alexandre Sallier

Selon un rapport officiel néerlandais, la plupart des véhicules quittant l’Europe pour les pays du Sud ont entre seize et vingt ans PNUE

Chaque année, des dizaines de milliers de véhicules en fin de vie sont expédiés de Suisse vers d’autres pays. Les exportations d’occasions sont passées de 90’000 voitures il y a dix ans à 165’000 l’an dernier, selon des chiffres de l’Administration fédérale des douanes mis en exergue par la «SonntagsZeitung».

La Libye en est la première destination. Rien que l’année dernière, plus de 32’000 voitures ont été livrées dans ce pays déchiré par une guerre civile. Le prix moyen par véhicule exporté était de 614 francs.

Aucun contrôle technique

Les données publiées hier font écho à une enquête présentée il y a quinze jours par le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE/UNEP) sur ce commerce mondial de voitures d’occasions. Entre 2015 et 2018, quelque 14 millions de voitures, camionnettes et minibus ont quitté les ports américains, européens ou japonais. Plus de la moitié ont fini en Afrique.