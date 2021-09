Réseaux et Toile – Trop de rêve vendu sur Instagram? Opinion Frédéric Thomasset

Photo d’illustration. GETTY IMAGES

Instagram est la plateforme du bonheur. Celle des clichés de vacances parfaitement exposés et du dernier sac à main acheté. Sur le réseau social, les influenceurs – comme nombre d’utilisateurs lambda – s’évertuent à mettre en scène une vie de rêves, à base de corps ciselés et de photos habilement retouchées. Dérive pour certains, logique implacable pour d’autres, sur Instagram, on expose ce qu’on juge beau. Rien de grave a priori.

Les règles du jeu sont connues et chacun fait la part des choses. Sauf que, comme le rappelle encore cette semaine une enquête du «Wall Street Journal», ce n’est pas toujours le cas. Selon le quotidien américain, qui s’est procuré un document interne du groupe Facebook, Instagram empirerait le rapport à son propre corps d’une adolescente abonnée sur trois. La réalité déformée comme elle se consomme sur le réseau social peut entraîner des troubles de la santé physique et mentale chez les jeunes utilisatrices. La surreprésentation des corps athlétiques et élancés est pointée du doigt.

Face à ces accusations, Instagram n’a pas tardé à répondre. Sans ignorer le problème, les représentants du réseau social imaginent un système qui pourrait privilégier les contenus qui «inspirent» et «exhalent», afin de changer la culture de l’apparence trop présente sur le réseau. Une évolution appelée de vive voix par différentes associations et autorités depuis des années. De son côté, la Norvège a décidé de ne pas attendre. En juillet, le parlement votait une loi afin d’imposer aux influenceurs le signalement de toute photo retouchée avant d’être postée. Moins de rêve, plus de réalité! Et si la révolution d’Instagram était lancée?

