Lettre du jour – Trop de bruit Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Vernier, 12 octobre

Suite à l’avis d’un expert publié sous le titre «Innovation programmée» («TdG» du 22 septembre), je souhaite préciser que c’est le rôle de l’État, du Canton et des autorités fédérales, pour protéger les riverains, d’exiger une diminution du bruit généré par l’aéroport urbain de Cointrin.

Cela commence, pour nos autorités politiques cantonales, par la reconnaissance assumée des nuisances existantes, ce qui est loin d’être le cas à ce jour.

Ce que subissent les habitants de la Rive droite, de 6 h à 23 h 30, tous les jours de la semaine, est encore considéré comme le prix à payer (subir) pour développer l’économie du canton. La réalité connue mais niée par certains politiciens est très différente depuis 2006; il n’y plus de relation directe entre le PIB et le nombre de passagers.

En indiquant qu’il faudra attendre 2026 pour retrouver les 186’000 vols par an de 2019, l’expert se fait le porte-parole de celles et ceux qui n’ont tout simplement pas compris que demain ne sera plus et ne devra précisément plus être comme avant.

Les vols d’un week-end dans les capitales européennes (70% des motifs annoncés) ne rapportent rien au canton, sauf du bruit et de la pollution liée au trafic automobile aux abords de l’aéroport, et l’argent dépensé à l’étranger manquera définitivement à l’économie locale.

Le modèle économique catastrophique low cost appliqué à l’aéroport urbain de Cointrin est à l’origine de plus de 50% des conflits sociaux dans le canton. Pour terminer, le monde du travail a découvert qu’il n’était plus nécessaire, dans la majorité des cas, de prendre l’avion, grâce aux visioconférences de très haute qualité, d’où un massif gain de temps et d’argent.

La véritable action responsable en politique consiste à accélérer les changements de société et non pas à attendre naïvement que la technique se substitue aux indécisions politiques.

Jean-François Bouvier, ancien président de l’AIVV et membre de CARPE

