Un retour au jeu raté – Trop bavard, Ge/Servette ne sait plus plier un match Les Aigles menaient de deux longueurs avant de s’égarer et de voir certains leaders manquer de discipline. Grégoire Surdez

Coup de massue Geneve-Servette et Linus Omark n’y arrivent plus. Les Aigles avaient pourtant tout pour bien faire. keystone

Genève ne sait plus plier un match. La quarantaine n’y a rien changé. Comme contre Fribourg le 8 décembre dernier, les Aigles ont mené de deux longueurs. Comme contre Fribourg, ils n’ont pas su trouver le moyen de se mettre à l’abri et d’empocher les trois points de la victoire. Les joueurs de Pat Emond ont connu un départ idéal avec un taux de réussite maximal. Dans le but de Bienne, Elien Paupe a touché deux fois le puck. À chaque fois, c’était pour aller le récupérer au fond de son but.

Privés de compétition pour la deuxième fois de la saison, les Genevois avaient faim de glace. S’entraîner, c’est bien. Se maintenir en forme, tout seul chez soi, c’est déjà un peu moins bien. Mais c’est surtout de matches dont ces joueurs professionnels ont besoin. L’adrénaline, il n’y a que ça de vrai. «Je ne sais pas si c’est le manque de rythme qui nous a coûté le match, précise Damien Riat. En ce qui me concerne je peux juste dire que j’étais vraiment bien dans le rythme lors du premier tiers et que par la suite, j’ai eu les jambes un peu lourdes.»