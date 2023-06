Roland-Garros 2023 – Troisième finale à Paris pour Iga Swiatek La No 1 mondiale a éliminé la surprenante Brésilienne Beatriz Haddad Maia en demi-finale, jeudi, et tentera de conserver son titre, samedi.

Iga Swiatek jubile après sa victoire contre Beatriz Haddad Maia. AFP

La No 1 mondiale et tenante du trophée Iga Swiatek s’est qualifiée pour sa troisième finale à Roland-Garros en mettant fin au parcours de la Brésilienne Beatriz Haddad (14e) 6-2 7-6 (9/7) en un peu plus de deux heures, jeudi.

En finale samedi, Swiatek affrontera l’inattendue Tchèque Karolina Muchova (43e), tombeuse de la No 2 mondiale Aryna Sabalenka 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5 après avoir sauvé une balle de match plus tôt dans la journée. La qualification de Swiatek pour la finale associée à la défaite de Sabalenka assure à la Polonaise de 22 ans de rester No 1 mondiale à l’issue de la quinzaine parisienne.

