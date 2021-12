Sinistre – Troisième feu de cave consécutif au Lignon Jeudi, peu avant minuit, 20 personnes ont composé le 118 pour signaler un nouvel incendie. Léa Frischknecht

Pour la troisième nuit consécutive, les hommes du SIS ont dû intervenir dans les caves de la grande tour du Lignon. MAGALI GIRARDIN

On dirait une mauvaise blague et pourtant, la situation n’a rien d’amusante. Jeudi, en fin de soirée, de la fumée a commencé à se faire sentir dans la grande tour du Lignon. Pour la troisième nuit consécutive. Si les feux de mardi et mercredi étaient partis des caves de l’allée 9, c’est cette fois au sous-sol du numéro 5 que l’incendie s’est déclaré.

Au-delà de la lassitude des habitants, c’est un sentiment de peur qui commence à dominer. «Ça fait quatre incendies en un mois dans le quartier, c’est vrai que ce n’est pas rassurant, confie Laura. Et puis, on se demande évidemment si nos caves sont concernées.» La jeune femme habite au 22e étage de l’allée 5, avec sa maman, Yenny. C’est elle qui a d’abord senti l’odeur de brûlé car, récemment guérie du Covid, Laura n’a pas retrouvé l’odorat. Puis, les deux femmes ont remarqué une importante fumée et elles ont décidé de quitter leur appartement.

Comme la veille et l’avant-veille, c’est la présence d’une importante fumée qui a alerté les habitants. MAGALI GIRARDIN

Gros dispositif de secours

Cette fumée, toujours la même, qui alerte et qui incommode les locataires de la tour. Le premier appel au Service Incendie Secours (SIS) est passé à 22 h 15. 19 autres suivront. «Quand nous avons pris connaissance de l’adresse, nous avons immédiatement envoyé des renforts supplémentaires, en raison des événements de la semaine», explique le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Six minutes plus tard, ce sont donc trente pompiers professionnels qui arrivent avec sept véhicules. Les allées 5,6 et 7, où la fumée est présente, sont partiellement évacuées et les hommes du SIS peuvent compter sur le soutien de 12 pompiers volontaires de la commune de Vernier.

Un chauffeur de bus est venu parquer son véhicule à l’arrêt Lignon-Tours. Trente personnes y attendent, au chaud, de pouvoir regagner leurs appartements. Cinq individus ont été examinés par les ambulanciers, deux sont emmenés aux HUG après avoir été incommodés par la fumée. Cette même fumée, impressionnante, qui noircit les uniformes des soldats du feu. Grâce à des systèmes de ventilation, ils s’attellent à l’évacuer du bâtiment, après avoir éteint l’incendie à 23 h 49.

Incommodées par la fumée, certaines personnes ont été examinées par les ambulanciers présents sur place. MAGALI GIRARDIN

Qui?

Ce soir, parmi celles et ceux qui patientent dans le froid, les yeux rivés sur leur tour, beaucoup d’habitants des allées 5 et 6. Certains confient n’avoir rien entendu les nuits précédentes. C’est le cas de Marco. «J’ai d’abord senti l’odeur de brûlé, j’ai cru que c’était à cause de mon repas du soir, plaisante le locataire. Mais après j’ai vu la fumée alors je suis allé réveiller mon fiston, je lui ai mis un chiffon mouillé sur la tête et on est descendu.» Le fiston, Vinccenzo, bientôt 13 ans, confie que la journée d’école de demain sera longue. Déjà que, de base, le vendredi, ce n’est pas son jour préféré.

Mais «qui»? C’est la question que tout le monde se pose ce soir. Qui est derrière cette succession d’incendies qui bouleverse le quartier? Beaucoup soupçonnent, à demi-mot, l’œuvre d’un pyromane. «Je me suis demandé si quelqu’un était en plein divorce dans l’immeuble», plaisante un habitant. Pour ce monsieur, le phénomène n’a «rien d’extraordinaire» mais il interroge. Et comme ses voisines, la veille, ce membre du comité de l’Association des locataires rappelle que le Lignon n’est pas une cité à problème. Des habitants qui aiment sincèrement leur quartier mais qui espèrent pouvoir y retrouver la quiétude au plus vite.

Un bus des TPG a été réquisitionné pour permettre aux habitants d’attendre au chaud. MAGALI GIRARDIN

Inondations dans la petite tour? Afficher plus Jeudi soir, sur les réseaux sociaux, plusieurs résidents indiquaient qu’une inondation était également en cours dans la plus petite des deux tours. Avec, à l’appui, des photos et vidéos impressionnantes, montrant de grandes quantités d’eau dans les sous-sols. Le lieutenant Nicolas Millot précise qu’il s’agit d’images de la nuit précédente. «Lors de notre intervention, une canalisation a lâché, détaille le porte-parole du SIS. Ce n’est pas quelque chose de fréquent mais ça arrive, surtout quand les tuyaux sont un peu usés.» Jeudi soir, la situation était toutefois revenue à la normale au sous-sol de la petite tour.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

