Pénurie de mécaniciens – Trois week-ends sans RegioExpress Les cadences normales du train duplex ne seront maintenues que du mardi au jeudi jusqu’au 25 octobre. Marc Moulin

Un RegioExpress arrive à son terminus en gare d’Annemasse. MM

La pénurie de mécaniciens continue de donner du fil à retordre aux CFF et à leurs passagers. Le transporteur annonce ce mardi une série de suppressions de trains affectant, dès ce vendredi 8 octobre et jusqu’au 25 octobre, le service RegioExpress qui dessert deux fois par heure les gares grandes et moyennes de l’arc lémanique.

Dans leur communiqué, les CFF indiquent qu’ils veulent ainsi permettre «à leur clientèle de prendre en compte à l’avance les suppressions de trains et d’éviter des désagréments de dernière minute». L’ancienne régie fédérale fait actuellement face non seulement à une pénurie de personnel, due à un manque d’anticipation dans le renouvellement des effectifs, mais aussi à un nombre plus élevé de malades.

Dans le détail, les RegioExpress ne circuleront normalement que du mardi au jeudi à leur cadence aux trente minutes, avec un train par heure ayant son terminus à Vevey, l’autre à Saint-Maurice (tous rejoignent Annemasse à l’autre bout de la ligne). Du vendredi au lundi, les trains Annemasse-Vevey seront supprimés et il en ira de même le samedi et le dimanche avec les trains Annemasse-Saint-Maurice. En compensation, l’InterRegio 90 (ligne du Valais) effectuera le week-end un arrêt exceptionnel à Bex (VD).

En région genevoise, le RegioExpress dessert normalement les gares d’Annemasse, Genève-Eaux-Vives, Lancy-Pont-Rouge, Genève-Cornavin et Coppet, en complément du Léman Express qui assure des arrêts supplémentaires (Chêne-Bourg, Champel, Bachet, etc.). Selon le service de presse des CFF, qui adresse ses excuses aux usagers et ses remerciements au personnel, le service du Léman Express ne devrait pas être touché par ces restrictions, alors que tel a été le cas récemment pour la ligne de La Plaine (L5) le week-end. L’arrivée de trente mécaniciens fraîchement formés à la fin du mois d’octobre en région lémanique devrait durablement améliorer la situation, espèrent les CFF.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.