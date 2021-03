Vie politique suisse – Trois votes mémorables! Le PLR genevois qui doit tourner la page Maudet, la fin de la crise jurassienne et de l’hégémonie PDC en Valais, voilà trois votes dont on se souviendra. Jacques-Simon Eggly Blogueur

Ce billet est signé par un blogueur de la plateforme «Les Blogs» en partenariat avec la «Tribune de Genève». Il n’engage pas la Rédaction.

Les pro-jurassiens célèbrent le oui devant l’Hôtel de Ville de Moutier ou a été dressé un drapeau du canton du Jura après l’annonce du résultat du vote ce dimanche. Jean-Christophe Bott/Keystone-sda.ch

Commençons par ce qui touche les Genevois. Fabienne Fischer, verte-gauche pure et dure, à ce que l’on dit, est élue au Conseil d’État. Mais pour deux ans. Il n’en serait pas ainsi s’il n’y avait pas eu l’affaire Maudet. Encore une fois, ne retournons pas les choses, les responsabilités. Elles n’incombent pas aux gens de droite qui, en conscience, ne pouvaient pas réélire ce candidat juste pour voter utile et barrer Fabienne Fischer. D’autres ont fait ce choix. Dont acte. Il faut cesser avec les accusations réciproques au sujet de l’enfant prodige qui s’est coupé lui-même les ailes et a provoqué un déplorable désordre. Le temps est à l’apaisement et à la reconstruction. Le PLR doit se dégager de l’affaire Maudet et de sa personne. Il doit veiller, son groupe des députés en tête, à neutraliser toute velléité qu’aurait la nouvelle majorité du Gouvernement d’augmenter les impôts, de créer des taxes, fussent-elles dites incitatives. Il doit être à l’écoute des entreprises et ne pas faire d’écologie contre l’économie mais construire des équilibres. En 2023, le PLR devra présenter deux candidats au Conseil d’État hautement crédibles. Il est possible que Pierre Maudet se relance dans la bataille électorale avec des fidèles. Peu importe. Le PLR doit rassembler ses adhérents dans un débat d’idées et un engagement clair. Il doit analyser, avec sérieux, la question des alliances à droite.

Deux votes qui entrent dans l’histoire

Si Genève a été obnubilé par cette élection partielle, l’essentiel en Suisse s’est passé ailleurs. La crise jurassienne, qui a éclaté en 1947, est peut-être enfin terminée avec le choix de Moutier de quitter le canton de Berne et de rejoindre le Canton du Jura. Cela pourrait clore la procédure des plébiscites en cascade qui a permis la création du Canton du Jura, mais divisé la région géographique et francophone. Certes, dans le Sud jurassien, demeurent trois districts toujours attachés au vieux Canton: petit appendice francophone qui s’ajoute à la partie de Bienne francophone. Il n’y a guère de changement en vue de ce côté-là. L’affaire jurassienne a enflammé les passions. Mais la Suisse a prouvé une capacité à résoudre une crise grave qui, ailleurs, aurait fait des morts. Dimanche, il y avait du stress dans l’air, mais on n’était plus dans le drame ni dans une ambiance fleurant bon le parfum révolutionnaire; cher naguère à un Roland Béguelin; que nous avions qualifié en 1970 de Saint-Just de Delémont. Un péché de plume d’un très jeune journaliste! Le passage de Moutier d’un canton à l’autre devrait se faire dans le calme. Et ce vote sera inscrit dans les livres d’histoire suisse.

Enfin, vote historique en Valais. Depuis près de deux siècles, le Canton vivait sous un régime politique: celui installé par les Démocrates-chrétiens. Majoritaires au législatif, ils s’assuraient d’avoir la majorité au sein du Conseil d’État composé de cinq membres. Eh bien, le Valais change. À l’exécutif aussi, la diversité politique se reflétera. Les PDC ne sont plus que deux. Les Radicaux, l’UDC et les Socialistes auront chacun un siège. Ce qui ne change pas, c’est la représentation du Haut-Valais germanophone qui se garantit deux sièges sur les cinq. Le Valais, un canton comme les autres? À voir tout de même.

Quel dimanche! Une élection genevoise mémorable, une élection en valais marquant un tournant politique et un vote historique de Moutier qui change de canton. En tout cas un dimanche pas comme les autres, et qui traduit une démocratie solide et souple.