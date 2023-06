Athlétisme – Trois victoires suisses aux Européens par équipes En Pologne, Jason Joseph, Audrey Werro et le relais 4x100m des dames ont rapporté des bons points à la Suisse pour rester dans la Division 1. Yves Desplands

Jason Joseph est passé tout près de son record de Suisse. Getty Images for European Athletics

La Suisse a réussi à remporter trois épreuves, samedi à Chorzow (Pologne), au deuxième jour des championnats d’Europe par équipes en Division 1.

C’est d’abord le Bâlois Jason Joseph qui s’est imposé en finale A du 110 m haies. Avec un temps de 13’’12, il est passé à deux centièmes de son record de Suisse (13’’10) mais a réalisé le record du championnat.

Puis la Fribourgeoise Audrey Werro a gagné la finale A du 800m en 1’59’’95. Et en fin d’après-midi, le relais 4x100m des dames a remporté la finale B, devant la France et la Grèce. Lena Weiss, Salomé Kora, Géraldine Frey et Céline Bürgi ont couru en 43’’39, soit le meilleur temps de la saison pour les Suissesses.

D’autres Helvètes sont montés sur le podium samedi, apportant de précieux points à la Suisse. A la longueur, l’Appenzellois Simon Ehammer a terminé 3e, mais son saut était moyen à 7,95m. La victoire est revenue au Grec Miltiadis Tentoglou qui a réussi un très bon 8,34m à son dernier essai.

Au concours de la perche, Angelica Moser a pris la deuxième place de la finale A avec une barre à 4,60m, soit 11 centimètres de moins que la gagnante, la Finlandaise Wilma Murto (4,71m).

La déception de la journée est venue de la Bernoise Ditaji Kambundji qui a été éliminée sur 100m haies après un faux-départ.

Avant la dernière journée, dimanche, la Suisse pointe au 11e rang sur 16 d’une compétition dominée par l’Italie. Les trois dernières équipes seront reléguées en Division 2.

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

