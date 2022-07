Cannabis sur ordonnance – «Trois taffes ont suffi pour que mes douleurs diminuent» Dès le 1er août, le cannabis destiné à des traitements médicaux sera plus facilement disponible. Mais souvent, les caisses maladie ne le remboursent pas. Markus Brotschi

Jan Kraus souffre d’une maladie très rare. Fumer du cannabis soulage grandement ses douleurs. Dominik Plüss

Jan Kraus souffre d’un trouble neurologique de la motricité qui l’empêche de marcher normalement. Le jeune homme de 21 ans a déjà subi deux opérations de la hanche et souffre de douleurs chroniques depuis la deuxième intervention en 2016. La cause de ses souffrances est une maladie très rare, le syndrome de Segawa. Une mutation génétique provoque une carence en dopamine, un neurotransmetteur, et des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson.