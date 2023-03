Football – Trois Servettiennes avec la Nati Sandrine Mauron, Coumba Sow et Kattalin Stahl ont été convoquées par Inka Grings pour les deux matches amicaux de l’équipe de Suisse face à la Chine et contre l’Islande. Florian Paccaud

Après l’Euro l’été passé, les Suissesses s’apprêtent à disputer une nouvelle compétition internationale. KEYSTONE

La Coupe du monde approche à grands pas. Pour le dernier rassemblement de l’équipe de Suisse avant de commencer sa préparation pour le Mondial – 20 juillet au 20 août en Australie/Nouvelle-Zélande) – Inka Grings a convoqué 24 joueuses, dont les principales cadres (Lia Wälti, Gäelle Thalmann, Ramona Bachmann, Ana-Maria Crnogorcevic, Luana Bühler). Les Suissesses affronteront la Chine (6 avril à 18h30 à Lucerne) et l’Islande (11 avril à 19h à Zurich), tentant de récolter leur premier succès sous la houlette de leur nouvelle sélectionneuse.

Plusieurs changements ont été effectués par rapport à la liste de février pour le camp de Marbella: Lara Marti (Bayer Leverkusen), Naomi Mégroz (FC Zurich), Kattalin Stahl (Servette FCCF) et Ella Touon (SGS Essen) font leur retour sous les drapeaux, au détriment d’Eseosa Aigbogun, Rachel Rinast et Alena Bienz, laissées au repos, ainsi que de Smilla Vallotoo et Noemi Benz, engagées avec les M19. La Genevoise Sally Julini est pour sa part blessée jusqu’au terme de la saison.

Des joueuses qui en veulent «plus que les autres»

«Nous avons besoin de joueuses au top de leur forme, explique Inka Grings. Nous voulons donner une chance à celles qui jouent régulièrement et qui sont des valeurs sûres dans leur club.» La sélectionneuse, en place depuis le début de l’année, recherche des athlètes qui veulent «en faire plus que les autres», afin de démontrer qu’elles méritent leur place pour l’Océanie cet été. De retour avec la Nati cet hiver, Alisha Lehmann est également convoquée.

Leader de Super League, Servette sera représenté par trois éléments: Sandrine Mauron, Coumba Sow et Kattalin Stahl, alors que Laura Felber est de piquet. Sept joueuses du FC Zurich, club le mieux représenté, ont été sélectionnées par leur ancienne entraîneuse.

Afficher plus Gardiennes: Gaëlle Thalmann (Bétis Séville), Seraina Friedli (Zurich), Livia Peng (Levante UD). Défenseuses: Luana Bühler (Hoffenheim), Viola Calligaris (Levante UD), Noelle Maritz (Arsenal), Lara Marti (Bayer Leverkusen), Naomi Mégroz (Zurich), Julia Stierli (Zurich), Ella Touon (Essen), Kattalin Stahl (Servette). Milieux de terrain: Sandrine Mauron (Servette), Coumba Sow (Servette), Seraina Piubel (Zurich), Lia Wälti (Arsenal), Riola Xhemaili (Freiburg), Marion Rey (Zurich), Nadine Riesen (Zurich). Attaquantes: Ramona Bachmann (PSG), Ana-Maria Crnogorcevic (Barcelone), Fabienne Humm (Zurich), Alisha Lehmann (Aston Villa), Géraldine Reuteler (Francfort), Meriame Terchoun (Dijon).

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

