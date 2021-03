Festival Histoire et Cité – Trois savants refont le voyage des bactéries et virus En ligne cette année, Histoire et Cité s’est penché sur les maladies et les voyages. Table ronde. Benjamin Chaix

Les conquérants européens du XVI e siècle étaient vecteurs de maladies. HISTOIRE ET CITÉ

Le Festival Histoire et Cité s’est achevé dimanche après une ribambelle de conférences et de tables rondes données intégralement en ligne depuis le 23 mars. Rien de plus facile que d’attendre l’heure du rendez-vous chez soi. En deux clics, on y est. Bravo aux organisateurs pour la mise au point technique de ce foisonnant festival en pantoufles.

Samedi, de 12 h 30 à 14 h, cap sur l’histoire des microbes voyageurs, bactéries, virus ou parasites, avec un plateau de choix, composé de deux historiens encadrant l’infectiologue genevoise Alexandra Calmy. Ses comparses sont Alexandre Wenger, historien de la médecine, et Guillaume Linte, historien spécialisé dans l’itinérance des maladies, notamment la syphilis.