Clinique du Bioparc Genève – Trois renardeaux sauvés récemment en convalescence Ce centre de soins accueille le bébé renard découvert le 10 avril par SOS Chats, mais aussi deux autres congénères. Visite. Thierry Mertenat

Genève, le 21 avril 2021. Le plus jeune des renardeaux accueillis au centre de soins, baptisé Rœsti , une femelle de trois semaines à peine, dans les mains de Marine, soigneuse au Bioparc. Magali Girardin

Le secret médical ne s’appliquant pas forcément dans les mêmes termes pour les animaux, on s’est permis d’aller aux nouvelles. Bref, d’appeler la clinique où a été admis, le 10 avril dernier, un samedi en fin d’après-midi, le renardeau découvert le même jour coincé au niveau du cou dans un parc public de la Rive gauche. Au bout du fil, une voix féminine retourne aimablement la question: «De quel bébé renard parlez-vous? Chez nous, en ce moment, ils vont par trois.»

Chez eux, c’est le Bioparc, sur les hauts de Bellevue. On connaissait déjà le lynx, le chamelon et le tamarin pinché. Beaucoup moins cet espace intérieur – interdit au public – situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal, avec sa table de consultation vétérinaire, ses enclos et box de transport, fonctionnant à la manière accomplie d’un centre de soins pour la faune sauvage.

Séjour court ou long

Autour du directeur des lieux, le Dr Tobias Blaha, une équipe très impliquée dans cet accompagnement qui exige du savoir-faire et de la disponibilité, les tournus de garde débordant évidemment sur les week-ends. Des résidents au séjour court ou long, à soigner, nourrir et peser chaque jour.

Hier des hermines et des muscardins (ces petits rongeurs appelés «malagnous» à Genève); aujourd’hui trois renardeaux amenés par les gardes-faune du Canton, à deux dates différentes, ainsi que par l’association SOS Chats, pour ce qui concerne l’individu médiatisé libéré à temps de son piège accidentel.

Genève, le 21 avril 2021. Le renardeau amené au Bioparc par l’association SOS Chats. Il se prénomme Renaud , un mâle âgé de 6 semaines. Magali Girardin

Les voici baptisés. Prénoms: Renaud (un mâle de 6 semaines), Roquette (l’aînée) et Rœsti (le cadet, pas plus de 3 semaines). C’est Renaud qui nous intéresse d’abord. Il se porte bien, prend du poids (1 kilo et 200 grammes) et ne souffre d’aucune séquelle en lien avec son étranglement.

Marine, soigneuse animalière, veille sur chacun d’eux. L’exposition pour les besoins du portrait est brève. Un drap recouvre chaque chambrette individuelle, «façon de mimer le terrier qui fut le leur», explique leur protectrice, avant d’ajouter: «Quand ils seront complètement sortis d’affaire, on va les mettre ensemble dans un enclos commun. Les contacts avec nous seront alors restreints, on évitera de les manipuler, en suivant à distance leur socialisation, en veillant à ce qu’ils commencent peu à peu à avoir peur de l’homme…»

Retour à l’état sauvage

Retour à la vie sauvage (rewilding), en les accompagnant en douceur (soft release). Pas question de les ramener à l’endroit où ils ont été découverts, c’est-à-dire dans le périmètre proche du terrier familial, sachant que celui-ci a sans doute été abandonné par la mère, en raison d’un dérangement, d’une menace extérieure.

Une petite forêt privée les attend, quelque part sur le territoire genevois, dans laquelle un point de contact – sous la forme d’une mangeoire régulièrement alimentée – sera maintenu. Après quoi chacun devra trouver son territoire.

Genève, le 21 avril 2021. Renaud grandit et prend du poids. Un kilo et 200 grammes à la dernière pesée réalisée par Marine. Magali Girardin

Ce lâcher de renards n’est pas pour demain. Nos trois congénères resteront au Bioparc une bonne partie de l’été à venir, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur âge quasi adulte. Le plus jeune est arrivé amaigri et déshydraté; il n’avait plus aucune élasticité dans les tissus. Marine le nourrit encore au biberon, du lait en poudre pour chat. Rœsti est un petit miraculé entre de bonnes mains.

Et sinon? On redonne les conseils avisés des professionnels rencontrés dans les allées menant à cette clinique utile et nécessaire. Quand on découvre un renard dans notre voisinage citadin, on a tendance à croire qu’il est en détresse ou qu’il est porteur de maladie. La rage des renards a été éradiquée et la gale, qui limite leurs effectifs, n’a rien à voir avec la gale humaine.

«Oh, ça me rend triste de les voir en ville», entend-on volontiers. «Mais non, ils ont choisi d’y être, les renards font partie des espèces qui s’adaptent facilement, rétorque Anne-Sophie Deville, collaboratrice scientifique du Bioparc et docteure en écologie. C’est au contraire formidable d’observer qu’ils arrivent à vivre parmi nous. Arrêtons de dissocier la ville de la campagne. Considérons le renard comme un excellent ambassadeur et un chasseur d’idées reçues.»

Enfin, ultime rappel, au moindre doute, si on découvre l’un d’eux en mauvaise posture, il faut prendre contact avec les gardes-faune (centrale des gardes cantonaux de l’environnement, téléphone: 022 388 55 00, e-mail: cet-cge@etat.ge.ch) ou avec le Bioparc Genève à Bellevue (33, route de Valavran, téléphone: 022 774 38 08).

