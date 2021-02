Le GSHC prépare l’avenir – Trois prolongations de contrat à Genève L’aventure chez les Aigles se prolonge pour Gauthier Descloux, Stéphane Charlin et Arnaud Jacquemet. Premier contrat pro pour Christophe Cavalleri. Sport-Center

De gauche à droite, Gauthier Descloux, Arnaud Jacquemet et Stéphane Charlin. Genève/Servette HC.

Après avoir attiré Benjamin Antonietti (lire ici) dans l’optique des prochaines saisons, Genève/Servette s’est attaqué à son effectif. À commencer par ses gardiens. Gauthier Descloux sera Grenat quatre ans de plus (soit jusqu’au terme de la saison 2025-2026), tandis que Stéphane Charlin a signé pour deux saisons supplémentaires (2023-2024). «Les deux gardiens sont issus du mouvement junior genevois et leurs prolongations s’inscrivent dans le projet du GSHC, à savoir celui de travailler avec les jeunes talents formés au club», se réjouit l’actuel 8e de National League.

Le défenseur Arnaud Jacquemet vivra lui une neuvième et une dixième saisons en grenat, puisqu’il a également prolongé de deux ans (2022-2023). «Arnaud Jacquemet a très vite fait l’unanimité dans le vestiaire et dans

les travées de la patinoire des Vernets, continue le communiqué du club. Il est ce que l’on appelle un joueur polyvalent, lui qui est passé de l’attaque à la défense en 2016. Depuis, il a connu ses meilleures saisons en National League et il est l’une des valeurs sûres du système défensif genevois.»

En outre, les Aigles ont offert au jeune attaquant Christophe Cavalleri (18 ans) son premier contrat professionnel. «Il est l’une des attractions des U20 Elite. Avec son gabarit impressionnant

(1m93 pour plus de 80 kilos) il est taillé pour connaître une belle carrière. Ses performances lui ont

ouvert les portes des équipes nationales U16, U17 et U18 tout au long de son cursus junior.»