Petit écran – Trois petites mains dans l’ombre des deux Vincent Vincent Kucholl et Vincent Veillon sont de retour à la RTS avec «52 minutes». Immersion derrière cette nouvelle formule impertinente, à la rencontre de ceux qui la rendent possible. Rocco Zacheo

Sur la place fédérale à Berne, Vincent Kucholl (à g.) et Vincent Veillon posant à quelques semaines de la première de «52 minutes». RTS/THOMAS DUPOND

Dans le dédale de couloirs qui mènent aux studios de la RTS, au cœur même de la tour genevoise, on nous glisse la formule qui claque. Ce que sera «52 minutes»? «Deux fois plus courte mais deux fois plus souvent.» On ne résumerait pas mieux la nouvelle aventure que s’apprêtent à vivre les deux Vincent, Kucholl et Veillon, sur nos petits écrans. Le duo le plus populaire de Suisse romande est de retour après les dix-huit épisodes de «120 minutes». Mais il se déploie désormais autrement, dès ce samedi et en «prime time», en réduisant certes sa voilure sur le front du minutage, mais en se pointant désormais deux fois par mois plutôt qu’une. Voilà pour les grandes structures. Les contenus, eux, s’arrimeront encore et toujours à tout ce qui a fait la gloire du tandem. À savoir une succession de plongées décalées dans l’actualité chaude et moyennement tiède, décortiquée et concassée avec humour et impertinence.

Le changement de cap, donc, n’en est pas vraiment un. Il n’empêche, remodeler l’émission et mettre en partition les idées nouvelles surgies de l’imagination des Vincent, est une affaire qui agite les esprits d’une troupe imposante de collaborateurs actifs sur des fronts disparates. Prenez celui de la RTS, là où presque tout se concrétise en images. Quinze personnes suivent chaque détail du produit sur le plateau du grand Studio 4. À quelques mètres de là, dans une pièce plongée dans le noir, une dizaine d’autres scrutent les écrans de la régie, où règne en maître de cérémonie le réalisateur Julian Nicole-Kay.

Les enseignements de «120 minutes»

Vingt-sept ans de maison et une expérience dans les divertissements qui remonte jusqu’au lointain «Ça colle et c’est piquant» de Maïtena Biraben, l’homme connaît tous les arcanes et les gimmicks du genre en question. «Je suis un peu comme un chef de cuisine qui identifierait parfaitement les points forts de la carte de son restaurant et qui aurait envie de modifier un peu les propositions. Avec «52 minutes», on renouvelle sans faire de révolutions. Le plateau présente néanmoins des nouveautés importantes: la ligne graphique, les codes couleurs des décors et la grande table des animateurs et invités ont été entièrement repensés. La place du public aussi, puisque celui-ci sera désormais disposé à 180 degrés, dans le dos des présentateurs, plutôt qu’à 360. Les caméras seront moins présentes en nombre mais plus proches des spectateurs.» Dans les mots du réalisateur, on devine tout ce que l’expérience de «120 minutes» a permis de tirer comme enseignements. C’est le cas du format, par exemple, qui a paru d’entrée de jeu long et trop exigeant. Le nouveau redonnera la tonicité souhaitée. Quant aux apports vidéo intercalés dans la transmission, dont la durée a parfois frôlé les dix-sept minutes, ils ont souvent fait perdre les repères aux spectateurs. Ils seront désormais plus courts et agiles. Enfin, le rythme mensuel a dilué un des points forts de la paire: sa réactivité face à l’actualité, point percutant depuis «120 secondes», module quotidien à succès de la matinale de Couleur 3.

Le mot de Vincent Veillon Afficher plus Qu’ajoute «52 minutes» dans l’historique de vos émissions? Dans les circonstances actuelles, nous nous réjouissons tout d’abord de retrouver le public, masqué certes, mais présents dans le studio, après les derniers épisodes de «120 minutes» tournés à huis clos. Par ailleurs, nous faisons un pas de plus, une évolution dans le niveau de la réalisation et nous allons aussi retrouver un lien plus ferme avec l’actualité. Le but restant le même: raconter la Suisse romande à notre manière. Quelle est la nouveauté qui vous intrigue le plus? La participation de David Castello-Lopes, qui a œuvré notamment à Canal+. C’est un type très talentueux qui va livrer des chroniques sur la Suisse avec le regard prétentieux d’un bobo parisien. Le premier épisode parlera de Darius Rochebin. Il en fera un portrait avec cette distance que nous n’avons pas ici, en terre romande. Un point inamovible auquel vous tenez particulièrement? La présence d’un invité avec lequel dialoguer. Contrairement à ce que proposait «120 minutes», il ne sera pas toujours question d’une star romande. Nous allons plutôt nous intéresser à des figures qui font l’actualité. Le premier invité sera Michael Drieberg, directeur de Live Music Production. Il évoquera les difficultés que rencontre son secteur dans cette période de restrictions sanitaires liées au Covid-19. Un sujet qui parlera à tout le monde.

«Pourtant, Kucholl et Veillon ont toujours su comment rebondir, en gagnant en qualité dans le domaine de la mise en scène ou en consolidant les structures de l’émission», constate Cyril Jost. Ami de très longue date des deux Vincent, mais aussi figure cachée derrière l’inénarrable Rajiv Patel, économiste indien invité occasionnel de la même matinale, il est de ceux qui ajoutent du sel et des épices aux aventures télévisuelles des Vincent. L’ancien journaliste du défunt «L’Hebdo» apportera une fois encore ses contributions, avec en ligne de mire une obsession: «Être en phase avec l’actualité, sans tomber dans la redite et sans faire du réchauffé. Ce qui n’est pas tout à fait évident lorsqu’on évolue sur un rythme bimensuel. Nous avons néanmoins trouvé la bonne solution: à chaque fois, je me pencherai sur un sujet de votation, en vulgarisant les enjeux et en ajoutant de l’humour, bien sûr, en images et dans les textes.» Premier sujet traité? Celui de la révision de la loi sur la chasse. Prometteur…

Du scénario au réel

Il y a enfin un dernier rouage crucial, dans le grand ensemble d’ateliers qu’agitent les Vincent: Les Productions 360, entreprise fondée et contrôlée par la paire et par un autre Vincent, Sager, qui dirige aussi l’agence Opus One, spécialisée dans l’événementiel, les spectacles et la musique. Ici, au milieu d’une dizaine de collaborateurs – chef opérateurs, cadreurs, monteurs, préposés aux effets spéciaux… – règne une autre figure: la directrice de production Maude Golay, qui, elle aussi, a le sens de la formule chevillée au corps lorsqu’il s’agit de résumer ses occupations: «Je rends réel tout ce qui est prévu dans les scénarios.» Plus concrètement? «J’organise les castings des comédiens et chroniqueurs qui interviennent dans l’émission; je fais du repérage et je mets en place les tournages que nous produisons pour l’émission, en m’occupant de tout, jusqu’au dernier accessoire ou costume. Je coordonne aussi les équipes et je garde un œil vigilant sur les budgets.» Et puis, il y a dans son quotidien tout ce qu’un cahier des charges ne mentionne pas, et qui permet de faire glisser les projets avec fluidité, depuis leur conception jusqu’à leur apparition à l’écran: «Je côtoie deux figures qui, en dépit du succès qu’ils rencontrent, ne se comportent jamais en stars capricieuses. Nous passons beaucoup de temps ensemble. Je leur apporte beaucoup mais je reçois aussi beaucoup.»