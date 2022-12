Sur place, où un périmètre de sécurité a été mis en place, l’émotion était vive. De violents incidents ont éclaté dans l’après-midi dans le quartier entre manifestants et forces de l’ordre qui ont répliqué à des lancers de projectiles par des jets de gaz lacrymogènes.

Des poubelles ont été incendiées et des barricades érigées dans la rue. Les vitres de plusieurs véhicules civils et de police ont été brisées par des pavés et briques, et de nombreux feux ont été allumés sur la chaussée.

Cinq policiers ont été blessés et une personne a été interpellée pour des violences sur les forces de l’ordre, a indiqué à l’AFP une source policière.

Dès les minutes qui ont suivi les tirs, des membres du centre culturel Ahmed Kaya ont mis en cause la Turquie, a constaté une journaliste de l’AFP. «Cela recommence, vous ne nous protégez pas, ils nous tuent!» ont crié certains.

L’attaque de vendredi survient près de 10 ans jours pour jour après l’assassinat le 9 janvier 2013, de trois militantes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dans ce même Xe arrondissement. L’enquête judiciaire en France, toujours en cours, avait relevé «l’implication» de membres des services secrets turcs, sans désigner de commanditaires.